Trump em sua rede social exorta seus apoiadores: “Serei preso na terça-feira, vamos retomar o país”. Advogado: “desistir se indiciado”

Ele fez isso de novo. Donald Trump Ele mais uma vez incitou seus apoiadores como pouco antes do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, quando declarou falsamente que houve fraude na eleição presidencial que resultou na vitória de Joe Biden e na derrota do empresário. Desta vez, o bilionário está furioso com a possibilidade – segundo alguns meios de comunicação dos EUA – de ser acusado: “Vazamentos ilegais da promotoria corrupta de Manhattan indicam que Está prevista a prisão do ex-presidente dos Estados Unidos na próxima terça-feira. Vamos aparecer, vamos retomar o paísTrump disse sobre sua realidade social, descrevendo a América como o país do mundo e chamando-a de “sonho americano morto”. ainda: “Os anarquistas radicais de esquerda roubaram a eleição e o coração do nosso país. O crime e a inflação estão destruindo nosso modo de vida. O crime e a inflação estão destruindo nosso modo de vida.”

Segundo rumores, na próxima semana o empresário pode ser indiciado por pagar à ex-atriz pornô R$ 130 mil. Daniels Tempestuosos para comprar seu silêncio sobre seu relacionamento anterior. Um escândalo estourou em 2016, quando a mulher alegou – violando um acordo de confidencialidade – que teve um caso com o bilionário e outros detalhes sobre eles. relação. A primeira também foi desferida contra a atriz senhora Melânia. Mas Trump, segundo o advogado Atmosfera tacopinEle se entregará às autoridades sem complicações se for indiciado. Se o ex-presidente for acusado, o Impressões digitais Digital. No entanto, a inteligência dos EUA decidirá se ele pode algemá-lo, segundo algumas fontes citadas pela mídia americana. Enquanto isso, um juiz decidiu que os promotores federais que investigam o caso de documentos confidenciais na propriedade do ex-presidente na Flórida poderão mais uma vez interrogar um de seus advogados diante de um grande júri. é sobre M. Ivan Corcoran que precisaria responder a mais perguntas sobre possíveis tentativas de inviabilizar tal investigação. O porta-voz de Trump, Stephen Cheung, disse em comunicado que a publicidade do ex-presidente sobre a verdade social sobre sua prisão não se baseou em nenhuma notificação dos promotores, mas apenas em “vazamentos ilegais” para a mídia. “O presidente Trump aponta com razão sua inocência e abuso de nosso sistema judicial.”

“Lá vamos nós de novo”, comenta o presidente da Câmara no Twitter Kevin McCarthy anunciando que pediria aos comitês “relevantes” da Câmara que investigassem imediatamente se “fundos federais foram usados ​​para subverter nossa democracia por meio de interferência eleitoral em ações politicamente motivadas”.

Uma possível prisão de Trump ameaça atingir a campanha como um furacão. O ex-presidente disse sem hesitar nos últimos dias Que sua candidatura à Casa Branca continuará mesmo que seja indiciadoNo que parece ser um pesadelo para os republicanos. Os democratas estão esperando pacientemente, mas também temem as consequências de um possível gesto de indiciamento ao gabinete do procurador-geral de Nova York, que ameaça dividir ainda mais o país ao destruir os esforços de Joe Biden para reuni-lo. Foco especial em Ron DeSantis, governador da Flórida e potencial candidato em 2024. De fato, DeSantis terá a tarefa de “assinar a extradição” de Trump da Flórida, onde reside em Ma-a-Lago, para Nova York, garante o procurador-geral de Palm Beach, David Aronberg, à CNN . Uma assinatura cheia de significado político corre o risco de torná-lo mais alvo de críticas do que de empresário, complicando assim suas aspirações presidenciais.