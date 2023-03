É uma história dramática sobre Violência de gêneroque incluiu pelo menos cinco magro na região central do México. eles Cadáveres carbonizado Foi encontrado em Celaya, Guanajuato, e a investigação revelou seis possíveis autores.





Seis mulheres desaparecidas no México, cinco encontradas carbonizadas

As vítimas serão de fato você é uma mulher Entre 19 e 48 anos, ele desapareceu de Celaya em 7 de março.

A região está localizada no estado do México Guanajuatonuma zona caracterizada por uma forte presença do crime organizado, que se infiltrou também nas atividades industriais e turísticas da região.

De acordo com o procurador Carlos Zamaripaaté agora apenas os restos mortais de cinco deles apareceram e, portanto, são amarelos com a morte do sexto.





Seis supostos suspeitos pertencentes à máfia local foram presos

As investigações levaram à prisão de seis indivíduos que confessaram durante o interrogatório que faziam parte de uma organização criminosa sediada no estado de Tamaulipas, no nordeste do México.

Descoberta de um cadáver em uma selva pelos militares no México.

Os investigadores tentam entender as razões por trás desses trágicos eventos e traçar a identidade do instigador do feminicídio múltiplo.





Enquanto isso, a investigação continua com a sexta mulher desaparecida, esperando que ela ainda esteja viva e não morra carbonizada com seus companheiros de infortúnio.

A epidemia de homicídios e feminicídios no México: números alarmantes

Durante 2022, Guanajuato é o estado mais violento dos 32 países que compõem o México. 3.260 assassinatos foram registrados lá sozinho.

A área há muito é palco de uma luta sangrenta entre dois grupos criminosos, Santa Rosa de Lima e o Cartel Jalisco Nueva Generacion, que disputam o controle do tráfico de drogas e roubo de combustível.





Desde 2006, a guerra entre os cartéis e a intervenção das forças de segurança deixou dezenas de milhares de mortos e desaparecidos no país. Quando houver uma emergência real relacionada a repelentes femininos.

Números divulgados pelas Nações Unidas mostram que uma média de dez mulheres são assassinadas todos os dias no México. Em 2022, relatórios de dados oficiais 3754 mulheres foram mortas.