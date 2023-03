Macron e as pensões, o governo por um fio enquanto Paris arde de raiva – Corriere.it

Do nosso correspondente

PARIS – Milhares de manifestantes gritaram “Queimem, queimem!” Quando Macron passou o papelão pela multidão e finalmente foi jogado nas chamas, o incêndio começou na frente da tropa de choque, barricada atrás de barricadas e um carro blindado em Praça da Concórdia.

É aqui, neste vasto espaço em frente à Assembleia Nacionalatravessaram o Sena, onde foram guilhotinados Luís XVI e Maria Antonieta Mas também Danton e RobespierreÉ nesta praça em 1830 rebatizada com otimismo de “Della Concordia” que parisienses furiosos se derramam ao pôr do sol contra o presidente, a primeira-ministra Elizabeth Bourne e todo o governo. Nenhum acordo, apenas raiva.

ódio pessoal A decisão de Emmanuel Macron de contornar o parlamento para impor a reforma previdenciária com o Artigo 49.3 da constituição exacerbou a ira social que explodiu em novembro de 2018 com o início da revolução dos coletes amarelos, e que nunca desapareceu. Mesmo o ódio pessoal contra o chefe de Estado – ainda que democraticamente e claramente eleito – que por vezes permaneceu latente nos últimos anos, por exemplo durante os períodos de pandemia ou por ocasião das últimas eleições presidenciais, quando os franceses responderam – talvez por causa da última vez – para a chamada para votar em qualquer oponente de Marine Le Pen. Naquela hora Macron jurou que entendeu e prometeu que ouviria mais seus compatriotas A cadeira de primeiro-ministro foi confiada a uma ex-socialista como Elizabeth Bourne, que com sua “sensibilidade social” foi chamada a equilibrar o estilo tecnocrático e liberal do presidente.

100 mil toneladas de lixo Este projeto falhou, o primeiro-ministro Bourne é a face mais odiada da reforma e os comícios espontâneos na Place de la Concorde não nos permitem prever nada de bom sobre o clima das próximas semanas e meses, enquanto a capital está inundada. Com mais de 10.000 toneladas de lixo acumulado (greves de trens, aviões, ônibus, escolas e até lixeiros).

Se o quadrado é selvagem, cruzar a ponte está lá Assembleia Nacional em meio a apuração de deputados e manobras No último momento para responder à ação do chefe pela força. O próprio artigo 49.3 em questão fornece os meios: se a maioria dos deputados votar em uma moção de censura, a lei acaba de ser aprovada e, com ela, o governo. READ Morte David Sassoli, eurodeputado do Parlamento alemão exulta: "Este bastardo se foi"