Tribunal de Haia o acusa de crimes de guerra – Corriere.it

para Florença Sarzanini

Um avanço na investigação lançada após a invasão da Ucrânia: Putin é acusado de deportar milhares de crianças ucranianas para a Rússia, com a Comissária Russa para os Direitos da Criança, Maria Lvova-Bilova

Mandado de prisão internacional para crimes de guerra. emitiu O Tribunal Penal Internacional em Haia contra Presidente russo Vladimir Putin.

Então venha para um descoberta sexy A investigação começou algumas semanas após a invasão. (Aqui: O que é o Tribunal Internacional de Haia)

O presidente russo foi acusado de ter Milhares de crianças ucranianas deportadas para a Rússia. A acusação em si, juntamente com um segundo mandado de prisão, foi contestada Para Maria Lvova Belova, Comissária de Moscovo para os Direitos da Criança. Investigadores e juízes que investigam crimes cometidos durante conflitos deixam claro que esse tipo de investigação sempre teve prioridade porque crianças e adolescentes não podem ser tratados como espólios de guerra. E agora, no final verificações complexas Também aprofundando no que diz respeito à admissibilidade e aos aspectos jurídicos, os três desembargadores – italianos Rosario Itala, a japonesa Tomoko Akane e o costarriquenho Sergio Ugalde Acolhimento dos pedidos do Ministério Público Karim Khan.

A porta-voz do Kremlin, Maria Zakharova, comenta que as decisões do Tribunal Penal Internacional não fazem sentido para o nosso país, nem sequer do ponto de vista jurídico, enquanto Kiev fala de uma decisão histórica: Continuamos a cooperar estreitamente com o Tribunal Penal Internacional Tribunal em casos de extradição. Crianças ucranianas forçadas. O procurador-geral da Ucrânia, Andrij Kostin, escreveu no Twitter que mais de 40 volumes de arquivos e mais de 1.000 páginas de evidências já foram compartilhados com o tribunal.

Em 16 de março de 2023, foi publicado o relatório da Comissão de Inquérito da ONU acusando Moscou de um crime. um grande número de crimes de guerra Em quatro regiões ucranianas nas primeiras semanas após a invasão russa e determinando como estudar casos relacionados Transferência e deportação de criançasna Ucrânia e na Federação Russa, respectivamente, violam o direito humanitário internacional e constituem um crime de guerra.

Mark EllisO Diretor Executivo da International Bar Association disse O jornal New York TimesTem havido muito interesse neste caso e processá-lo como um crime irá gerar muita reação. A transferência forçada de civis através das fronteiras é proibida E durante um conflito pode ser um crime de guerra. Também pode formar um arquivo Um crime contra a humanidade.