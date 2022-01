Ucrânia e Londres enviarão uma pequena unidade para treinar na fronteira – Corriere.it

O Reino Unido também fornecerá mísseis antitanque a Kiev depois que a Rússia mobilizou 100.000 soldados

A Grã-Bretanha está fornecendo à Ucrânia mísseis antitanque de curto alcance para autodefesa depois que a Rússia reuniu cerca de 100.000 soldados em sua fronteira. O secretário de Defesa de Londres, Ben Wallace, disse, durante uma audiência no ParlamentoQue mesmo um pequeno contingente de tropas britânicas seria enviado à Ucrânia para fornecer treinamento. Wallace deixou claro lá Um motivo legítimo e real de preocupação Ele poderia usar as forças russas para invadir. A Rússia nega qualquer plano de invasão e acusa o Ocidente de agressão.

Dezenas de soldados britânicos estão na Ucrânia desde 2015 para ajudar a treinar o exército do Reino Unido

Ele também prometeu reconstruir a marinha da Ucrânia após a invasão russa da Crimeia em 2014. Mas Wallace disse que o Reino Unido fornecerá assistência de segurança adicional à luz do crescente comportamento de ameaça da Rússia.