Hanka Hurka, a cantora sem vacina, é voluntariamente infectada por não ser vacinada e morre. Filho: “Mate-o com ideias malucas”

não tinha medo de Doença do coronavírus. sim com certeza Infectar-se intencionalmente ao permanecer em contato com membros da família existentes, Assim, você pode retornar a uma vida “normal” assim que se recuperar sem a necessidade de vacinação. Mas as coisas não saíram como ele esperava. hanka horkaUm famoso cantor folclórico da República Tcheca morreu no domingo, 16 de janeiro, aos 57 anos. Isso também é confirmado por uma nota postada no site de sua banda “Assonance” na qual lemos ao lado de sua foto: “Não gostamos de acreditar em algumas notícias, mas deveríamos”.

Mais Informações

Há apenas dois dias, 13 de janeiro cantor Compartilhar uma postagem no Facebook Ele alegou ter Covid e agora venceu a doença, radiante ao retornar ao teatro, sauna e vida social e convidar outros a fazerem o mesmo.

De acordo com a história de seu filho Jan Ric, que também é músico e integrante do grupo musical Jelen, a mulher teria optado por ficar em casa mesmo que seu marido e filho dessem positivo. Para eles, os vacinados, a doença durou três dias, para ela foi mais, cinco dias. Isso a levou à morte.

Son’s Pain vs Novax “Você matou minha mãe.”

Filho Janeiro Entrevista estendida com o jornal tcheco iROZHLAS.cz castigar número cera e editores de notícias falsas, Eles são acusados ​​de influenciar as ideias de Hanka. “Você matou minha mãe. Você não poderá vir à minha formatura, meu casamento ou batismo do meu filho”, disse ele, explicando como ele e seu pai tentaram tomar as vacinas de Hannah e falharam. “É um exemplo ilustrativo de círculos em torno de Jaroslav Dusik, Lukas Polert e Suna Bykova”, acrescenta o menino amargamente.

Estrela popular na República Tcheca com a banda Assonance

Desde 1985, a Hanka Horka faz parte da Assonância, um grupo popular de música celta e folclórica na República Tcheca, fundado em 1975 e ainda ativo.