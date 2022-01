Há Ronald na Donald Street

Ele é Trump, mas é um pouco mais esperto, mais disciplinado e franco sem ser demais. Então Dan Eberhart, um defensor do Partido Republicano, descreveu Al O jornal New York Times Ron Dientis, o atual governador da Flórida que emergiu como um grande desafiante a Donald Trump pela liderança republicana. Embora nenhum desafio tenha sido lançado oficialmente, a mídia norte-americana relata o crescente aborrecimento do ex-presidente com o desrespeito demonstrado pelo homem de 43 anos. “Eu me pergunto por que o garoto não disse que não correria contra mim…” Trump teria dito a vários de seus associados e conselheiros, desabafando o que considera falta de gratidão.

Em segundo lugar Axios, o ex-presidente, em conversas privadas, demole seu potencial rival como alguém apaixonado por uma “figura monótona” que não tem chance real de derrotá-lo em um confronto potencial em 2024. DeSantis, de ascendência italiana por causa de seu tataravô avós, é o favorito dos eleitores republicanos quando as pesquisas de opinião removeram Trump do campo hipotético de 2024. À medida que suas apostas partidárias disparavam, o governador se absteve de dizer que renunciaria se Trump concorresse à indicação republicana.

Relaxe entre os “Reis da Flórida” – vilas localizadas a cerca de 400 milhas de distância – apareceram a céu aberto para uma viagem em um tópico aparentemente não relacionado: políticas de controle de infecções. Na semana passada, Trump descreveu políticos que evitam divulgar seu histórico de vacinação por medo de perder pontos sem vacinas como “vulneráveis”: uma clara referência a DeSantis que, ao contrário do ex-presidente, não quis divulgar publicamente se havia recebido sua terceira dose . ou não . Alguns dias depois, foi o governador da Flórida excessivamente aberto que criticou o tratamento precoce de Trump da pandemia, dizendo que lamentava não ter sido mais claro em suas queixas. O New York Times observa que a oscilação para frente e para trás é indicativa de até que ponto os republicanos estão se virando para a direita nas políticas de pandemia. A defesa de vacinas de Trump – também uma reivindicação eleitoral dele – o colocou em desacordo incomum com elementos da linha dura em sua base partidária, criando uma oportunidade para um rival.

O fato de um ambicioso governador da Flórida estar pressionando esse espaço é especialmente doloroso para Trump. “Você ajudou Ron DeSantis em um nível que ninguém jamais viu antes”, disse Trump em entrevista ao próximo livro “Rebellion” sobre a guinada do Partido Republicano para a direita pelo repórter do New York Times Jeremy W. Peters. ajuda.

Em 2017, na verdade, era um congressista pouco conhecido da Flórida, quando Trump, então presidente, o viu na TV e gostou dele: DeSantis, veterano formado na Ivy League e discreto defensor do novo presidente, era exatamente o que ele amava.Trump está na política. Daí a decisão de apoiar sua candidatura ao cargo de governador e auxiliá-lo financeira e estrategicamente. Enquanto isso, o homem de 43 anos parece ter aprendido a viver sem o professor: em todo lugar na Fox News, ele arrecadou pelo menos US$ 70 milhões no banco para a reeleição, um tesouro de propriedade da base republicana e dos doadores. Contribuir igualmente.

Trump ainda não anunciou oficialmente sua candidatura à indicação republicana. No fim de semana, durante seu primeiro comício do ano no Arizona, ele usou uma palavra pública: “Vamos recuperar a Casa Branca”, prometeu, em meio a ataques ao homem que “roubou” sua presidência em seu discurso. Vários candidatos potenciais do Partido Republicano para 2024 descartaram concorrer se Trump o fizesse – por exemplo, a ex-embaixadora da ONU Nikki Haley – ou disseram que estariam dispostos a apoiá-lo se ele concorresse – por exemplo, a governadora de Dakota do Sul, Kristi Noem. e membros da Câmara dos Deputados senadores Marco Rubio (Flórida), Rick Scott (Flórida), Tim Scott (Carolina do Sul) e Josh Hawley (Missouri). Entre os potenciais rivais que não descartam enfrentá-lo estão o ex-secretário de Estado Mike Pompeo, o senador Ted Cruz (Texas) e Tom Cotton (Arkansas).

Trump não fez menção ao governador no comício do Arizona. Sua atenção se concentrou em Biden, acusado de insultar o país – “os líderes da Rússia e da China não respeitam mais a América” ​​- e de liderar um governo “incapaz”. No centro das críticas também está o principal conselheiro médico para a democracia, Anthony Fauci, com quem Trump entrou em conflito várias vezes durante seu gabinete.

O bilionário não perdeu a oportunidade de voltar para dar sua palavra sobre o ataque de seus apoiadores ao Capitólio em 6 de janeiro, que matou cinco pessoas. Primeiro criticou o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito encarregada de investigar o incidente e depois disse que os agressores foram submetidos a uma terrível perseguição, denunciando o “tratamento desumano” dos detidos. “O que acontece com essas pessoas nessas prisões – por que eles não fazem isso com Antifa e Black Lives Matter?”, disse Trump. , “Os democratas comemoraram sua detenção indefinida sem julgamento.” O bilionário então chamou a eleição de 3 de novembro de “real desobediência”. Uma crise, uma parte do eleitorado republicano começou a se cansar dela. E para essa parte, que é mais sóbria e menos nostálgica, o ex-namorado Ron pisca.