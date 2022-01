Tempo e clima: a erupção do vulcão Tonga pode esfriar o clima? VEI 6

Você definitivamente viu Foto de um vulcão nas proximidades da ilha de Tonga em erupção. As imagens também foram relatadas por satélite, que imortalizaram Capacidade excepcional de nuvens vulcânicas Resulta do que é um vulcão submarino.

a erupção vulcânica maciça O submarino que aconteceu perto de Tonga era tão poderoso que era tão É visto em todo o mundo com a diferença de pressão atmosférica na Terra. Além disso Na Itália Com uma queda de mais de 2 hPa na pressão atmosférica na Terra, devido à onda de choque.

Das imediações do vulcão, causou um tsunami que inundou a costa do Pacífico do Japão aos Estados Unidos.

a Imagens de satélite falam muito, mostrou um longo e forte surto de vulcão sul-sul vulcão Fumaça e cinzas subiram no ar, com um rugido estrondoso ouvido a 10.000 quilômetros de distância no Alasca. Ou seja, em todo o Oceano Pacífico.

O Serviço Geológico dos EUA registrou uma erupção no sábado, equivalente a um terremoto Volume 5.8 em profundidade zero.

A extensão dos danos em Tonga permanece incerta, pois as linhas de comunicação foram cortadas.

Si Sa Chi Uma onda de tsunami atingiu a costa da capital, Nuku’alofaAs pessoas fugiram para terrenos mais altos, deixando para trás casas que foram inundadas, algumas com danos estruturais de pequenas pedras e cinzas caindo do céu.

Ele Ela O cientista neozelandês Marco BrennaProfessor Sênior na Escola de Geologia da Universidade de Otago O efeito da erupção foi descrito como relativamente leveMas ele disse que outra explosão com um impacto muito maior não pode ser descartada. Isso sugere que não haverá efeito sobre o clima, mas são suposições, Estamos ansiosos para ler publicações acadêmicas sobre este tema.

Eu toquei o tsunami كارثة Com ondas acima de 120 cm e 3 metros de altura na costa do Pacífico japonês. Atualmente, não existem fontes científicas que determinem com precisão a extensão dessa erupção no VEI.

VEI significa Índice de Erupção Vulcânicaou índice de erupção vulcânica. Como os vulcões com as maiores erupções Tem impacto no climaDepois de ver as primeiras fotos Pergunta-se se esta erupção vulcânica terá impacto no clima nos próximos meses ou anos.

Não há resposta até que seja definido Entidade VEI e A quantidade de material expelido para a atmosfera do vulcão. Há uma conversa crescente sobre o VEI 6. Explosões como as vistas também podem nos afetar de perto.

Na ItáliaEstá localizado no sul do conhecido Mar Tirreno Vulcão de Marselha, e acima de tudo, muitos vulcões italianos são de natureza Plínio, e são explosivos, além disso, em Nápoles também há um “alguns” Vulcões gigantes existentes do mundo: os Campos Flegrianos”. Mas na Itália não há perigos iminentes. Enquanto Tonga faz parte do Anel de Fogo, onde vários vulcões estão em constante erupção e terremotos destrutivos ocorrem nessas partes.

Em 15 de junho de 1991, o Pinatubo explodiu nas Filipinas. Seu poder explosivo VEI foi calculado como 6 em uma escala até 10. Mas fÉ surpreendente quanto material é expelido para a atmosfera em comparação com o Monte Santa Helena VEI 5, resultando em 10 vezes menos produção de material.

Existem outros fatores a considerarComo os gases das explosões, o que pode causar na atmosfera uma espécie de véu refletor de luz, obstruindo-a parcialmente radiação solar.

Depois, tivemos outros vulcões com erupções notáveis ​​iguais ao VEI 5: El Chichón em 1982, Monte Hudson em 1991 e Puyehue-Cordón Caulle em 2011. Todos com um VEI ligeiramente inferior ao do Pinatubo, mas com menos danos à atmosfera.

O Pinatubo, para os próximos 15 mesesDe acordo com os dados compilados pelos cientistas, eles mediram uma diminuição na temperatura média global de cerca de 0,6 graus Celsius.

Existem muitos vulcões no planeta que podem mudar repentinamente, e o clima muda drasticamente com suas erupções periódicas, que felizmente ocorrem com períodos de retorno muito longos. Entre a maior probabilidade possível de Yellowstone.

Mas diferentes vulcões em Centenas de anos atrás, o clima esfriou.