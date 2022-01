Irlanda lamenta Ashling Murphy, professora de 23 anos que engasgou enquanto fazia jogging – Corriere.it

A partir de Paula de Carolis

Milhares também foram às ruas em Londres (e na Austrália) para se manifestar contra mais um feminicídio. A jovem de 23 anos foi morta perto de sua casa em uma pequena vila

Londres Da Escócia à Austrália, de Londres à Irlanda, homens e mulheres choram mais uma vítima de violência brutal e sem sentido: Ashling Murphy, 23 anos, professor, músico, atleta, saiu às 16h da tarde de quarta-feira para correr e nunca mais voltou para casa.

ajuda inútil Não muito longe de sua casa em Tullamore, uma cidade de alguns milhares de habitantes, a jovem conheceu seu assassino. estrangulado e deixado para morrer. Embora a ajuda tenha chegado, ela expirou logo depois.

Em Londres, e em outros lugares do Reino Unido, na Irlanda e em outros países, dezenas de milhares de pessoas foram às ruas, Todos com a mesma mensagemPorque a matança de mulheres e a violência contra as mulheres são dois problemas internacionais que eles compartilham, e não há silêncio sobre eles, mas sim um grito doloroso e raivoso entre gerações que não respeita fronteiras geográficas ou biológicas.

A história de Sarah Everard Devemos ouvir o que as mulheres estão nos dizendo, disse o primeiro-ministro irlandês Michael Martin com emoção no comício de Dublin. Cabe a todos nós criar uma sociedade diferente na qual nos sintamos seguras e transformar a cultura subjacente à discriminação, abuso e violência contra as mulheres. ecoe ele Presidente irlandês Michael Higgins, segundo o qual é fundamental pensar o que precisa ser feito para eliminar da nossa sociedade a violência contra a mulher em todos os seus aspectos. Faz apenas dez meses desde que Sarah Everard, de 33 anos, de Clapham, que foi sequestrada e torturada por um policial a caminho de casa, foi sequestrada e torturada. Um caso perturbador seguido por outros tão sombrios quanto assassinato Sabina Nissa, 28 anos, a poucos metros do apartamento em que morava. READ Um prédio de 12 andares desabou em Miami: uma vítima e 51 pessoas estavam desaparecidas. Mas muitos mortos e feridos são temidos

debate nacional De acordo com um relatório das Nações Unidas, seis mulheres são mortas por um homem a cada hora, a maioria por seus maridos ou parentes. A epidemia – um marco pequeno, mas significativo – em muitos países não está mais longe dos holofotes.

A maneira como vemos o fenômeno está mudando: o problema não é com as mulheres, mas com os homens, disse Orla O’Connor, diretora do Conselho Nacional Irlandês de Mulheres. Nem todos os homens são violentos, mas todos podem e devem trabalhar para tornar inaceitável qualquer tipo de violência contra a mulher. Após a morte de Everard, as mesmas declarações provocaram uma polêmica nacional, com homens malévolos se libertando e a polícia, em cujas fileiras o assassino havia lutado, pronta para aconselhar as mulheres sobre como se proteger. hoje nao.

pose Ashling tocava violino, acordeão e gaita de foles. Em março de 2021, começou a lecionar na Escola Nacional do Douro, e tinha uma turma de vinte e oito crianças no 1º ano. Ela perdeu a vida ao longo do Grande Canal, em uma rua, Fiona Road, que ela deve seu nome a outra mulher desaparecida.. Perdemos um anjo, disse Madre Kathleen. Na sequência, Pap Ray tocou com o banjo quando eu tinha dezesseis anos, da banda irlandesa The Fureys, chorando com o último acorde.