O que os soldados cazaques estavam fazendo nas forças de paz da ONU?

No dia 8 de janeiro, a agência de fotografia Agência de notícias Ele publicou algumas fotos mostrando soldados cazaques usando forças de paz das Nações Unidas, orientando para missões de paz autorizadas pelas Nações Unidas. As imagens chamaram muita atenção, já que os capacetes azuis, associados às missões de paz, eram usados ​​pelo exército de um país que naquela época reprimia violentamente os protestos de alguns milhares de pessoas. Contra o governo autoritário Liderado pelo presidente Kassym-Jomart Tokayev, acusado de corrupção.

No entanto, esses capacetes foram usados ​​sem autorização das Nações Unidas, por um motivo que ainda não está claro: talvez pela falta de equipamentos defensivos para as forças de segurança do país, que raramente são usados ​​para reprimir manifestações antigovernamentais, e que são quase inexistente no Cazaquistão. -Existir; Ou talvez na tentativa de dar maior legitimidade a uma operação policial violenta que tem motivos exclusivamente internos, e é contestada pela maioria da comunidade internacional.

Os capacetes azuis mostrados nas fotos Agência de notícias É a razão de nomear soldados que fazem parte das missões de paz das Nações Unidas, e que vêm de diferentes países”,capacetes azuis“.

Suas tarefas só podem ser delegadas pelo Conselho de Segurança, órgão das Nações Unidas no qual também há cinco países com poder de veto, ou seja, o poder que lhes permite bloquear qualquer decisão, se quiserem (são Estados Unidos, França , China, Rússia e Reino Unido). Essas tarefas geralmente visam fortalecer o processo de paz em andamento ou garantir a estabilidade e a paz. Portanto, as forças de paz da ONU não são um exército em si: são soldados que são convocados apenas se a ONU iniciar uma missão de paz, e aqueles que chegam ao local da missão devem seguir as regras de engajamento estabelecidas pela própria organização.

No Cazaquistão, as Nações Unidas não autorizaram nenhuma missão de paz. E os soldados que intervieram durante os protestos foram soldados cazaques que, por algum motivo, usavam capacetes azuis.

Dois dias após a publicação das fotos, um porta-voz da ONU disse solicite uma explicação À Missão Permanente do Cazaquistão nas Nações Unidas e, portanto, representa o Governo do Cazaquistão. a missão respondeu Com uma palavra um tanto ambígua (“embaraçosa”, ele escreveu França 24Ele disse que os soldados nas fotos são membros da unidade Kazbat do exército cazaque, que se dedica a missões de paz. A unidade “está mobilizada para socorrer e proteger a infraestrutura estratégica da cidade de terroristas e extremistas” e “exceto capacetes, fazem parte do equipamento oficial das forças de paz que foram empregadas durante a situação extremamente perigosa, e nada mais foi usado .Material “Nações Unidas” » .

Portanto, a explicação dada pela Missão Permanente parece ter esclarecido o que aconteceu. Não foram as Nações Unidas que permitiram o uso dos capacetes azuis, mas o governo cazaque, mesmo que não se soubesse por qual motivo: se foi devido à falta de equipamentos defensivos que tiveram que ser fornecidos ao exército KAZBAT, ou se foi para maiores esclarecimentos. O político do regime está tentando apresentar a repressão como um processo internacional legítimo.

Em teoria, o uso não autorizado de uniformes da ONU em operações que resultem em morte ou ferimentos graves é crime de guerra, desde que seja um conflito internacional.

Venha ele disse para Rádio Europa Livre Eric David, especialista em direito internacional e operações de manutenção da paz da Universidade Livre de Bruxelas, é provável que as operações envolvendo soldados Kazbat sejam consideradas operações dentro do país, e não parte de um conflito internacional, apesar da presença do exército russo em Cazaquistão (que começou sua retirada na quinta-feira). David acrescentou que isso significa que o uso de capacetes azuis pode ser considerado “ilegal, mas não um crime de guerra” e, portanto, pode não ter consequências graves.

