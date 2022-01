Texas, todos os reféns da sinagoga foram libertados

“Todos os reféns estão vivos e seguros”, escreveu o governador do Texas, Greg Abbott, no Twitter.

Mais de 200 agentes em ação

Após mais de 10 horas, a crise na sinagoga foi resolvida graças à Operação Maxi com mais de 200 clientes implantados. A polícia liberou os reféns e matou o sequestrador. Para o homem, os detalhes ainda são poucos, além do forte sotaque britânico. Ele entrou na sinagoga enquanto a cerimônia de sábado estava sendo transmitida ao vivo no Facebook: para os participantes, quatro ao todo, incluindo o rabino, ele se descreveu armado com granadas em sua mochila. Ele gritou e pronunciou frases anti-semitas, mas ao mesmo tempo repetidamente deixou claro que não é um criminoso.