Reino Unido, número recorde de lesões devido à variável delta: mais de 16 mil em 24 horas. É o maior número desde 2 de fevereiro

no Reino Unido As infecções associadas à variante continuam a aumentar Delta Que bateu o recorde hoje desde 2 de fevereiro: Se a última quarta-feira tivesse acabado 9 mil feridosEncontrado nas últimas 24 horas 16,135. Dados do governo, no entanto, indicam que Eficácia da vacina Define um aumento mais contido no total de internações hospitalares (agora igual a 1.508) e até uma diminuição nas mortes, de 27 ontem para 19. I Vacinas gerenciou (outros 550.000 nas últimas 24 horas) já ultrapassam 75 milhões de doses, com 60,2% da população adulta total totalmente imunizada e 82,5% atingidos com pelo menos a primeira dose. em tudo em Grã Bretanha 4.667.870 casos positivos e 128.027 mortes desde o início da pandemia. Quanto ao plano de imunização, em reino Unido Mais de 43,4 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina, ou 82,5% da população. pressionando Delta, 60% mais contagioso do que a variante alfa uma inglês Prevalente até poucas semanas atrás, convenceu o governo Johnson Adiar o levantamento das restrições por quatro semanas e adiá-lo para 19 de julho. A mesma escolha foi feita mais tarde também por Escócia.

A mutação foi descoberta em Índia Europa também se preocupa Israel, O país Que lançou uma campanha de vacinação recorde em todo o mundo mais cedo e melhor do que outras. O Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) em uma opinião atualizada sobre as variáveis ​​de risco para Doença do coronavírus Ele afirmou que, com base nas evidências científicas disponíveis, “a variante delta é mais transmissível do que outras variantes em circulação e estimamos que até o final de agosto ela representará 90% de todos os vírus”. SARS-CoV-2 na negociação emUnião Européia“

“Infelizmente, os dados brutos” mostram que a variável Delta Também pode infectar pessoas que o receberam apenas uma dose das vacinas que estão atualmente disponíveis ”, disse o diretor do Centro Europeu para Controle e Prevenção de Doenças Andrea Ammon. “É muito provável que a alternativa Delta Será amplamente divulgado durante O Verão, especialmente entre isoladamente Mais jovens que não se submetem vacinação – continua – Isso pode representar um risco ‘para quem não foi totalmente vacinado.

Ele acrescenta: “É muito importante Ammon – progresso com campanha de vacinação em um ritmo rápido “com a segunda dose administrada” dentro do período de tempo mínimo “para acelerar i vezes. “Estou ciente – concluiu o Diretor do Centro de Desenvolvimento da Primeira Infância. Este é um grande esforço da minha parte Autoridade Saúde pública e a sociedade em geral. Mas agora é a hora de fazer tudo Pode ser“