Terror das drogas: é assim que destroem as vítimas

No México, a guerra entre gangues rivais pelo controle do narcotráfico continua com violência crescente, travada pelo Cartel Foo. El Chapo “Contra seus rivais históricos, principalmente membros do cartel criminoso Jalisco nova geração (Jing). depois da entrega” El Chapo “, o pseudônimo do presidente Joaquín Guzmán, a organização criminosa que ele liderava, o Cartel de Sinaloa, passou sob a liderança de Ismael” Maio “Zampada e os filhos do chefe da máfia detido, o chamado” Chabitos “: Jesus Alfredo, Ivan Archivaldo e Ovidio Guzmán. Com o histórico chefe da máfia preso em 2017 em uma prisão americana de alta segurança, seu cartel é visto lidando com a tomada brutal de solo mexicano pelo JNG, liderado pelo ambicioso Nemésio” Menchu “Oseguera Cervantes, que está cometendo crimes cada vez mais horríveis contra membros de gangues inimigas e os habitantes do país latino: dilacerando o coração das vítimas, dissolvendo seus corpos em barris de ácido e massacrando mulheres grávidas. Herdeiros”. El Chapo Recentemente, no entanto, eles responderam com igual severidade aos massacres cometidos pela gangue adversária e, por sua vez, cometeram um massacre horrível.

No sábado, as autoridades do estado do Centro-Norte do México anunciaram Zacatecas, em que uma luta feroz pelo monopólio do contrabando de drogas ocorre entre o Cartel de Sinaloa e o JNG, descobriu Três cadáveres pendurados Debaixo de uma ponte perto da cidade de Fresnillo. Um corpo foi visto inicialmente sob esta ponte no dia anterior, mas então, no último sábado, os agentes se viram diante de mais dois corpos mutilados e pendurados. Segundo as primeiras hipóteses, esses cadáveres serão vítimas da ira do cartel de Sinaloa, que pretende fazer gestos explicativos no endereço das gangues rivais para manter o controle do território e dar ordens à população ” Não trapaceie “Esses cadáveres foram pendurados seminus e exibidos.” Mascarado, torturado e mutilado seria “parte de” Operação Mayo Zambada “Esta é uma verdadeira campanha militar empreendida pelos herdeiros de Chapo para” varrer – O tráfico de drogas arenas na região com a presença de filiados de gangues inimigas.

Quanto à identidade desses três infelizes, dois deles serão adultos e o terceiro não; Todos eles também serão tópicos próximos ao JNG. Em um dos corpos cobertos, os investigadores podem tê-los encontrado. ” Mensagem “, que foram deixados intencionalmente pelos assassinos, mas cujo conteúdo ainda não foi revelado. Segundo rumores recentes, as investigações incidirão sobre um dos supostos autores deste massacre: um assunto conhecido como” provocador “, Instigado pelo Cartel de Sinaloa. De acordo com as emissoras mexicanas, os herdeiros de Chapo haviam concebido deliberadamente o massacre de Fresnillo para alertar não apenas as gangues rivais e as autoridades estaduais, mas também o governo central. Esses três corpos realmente aconteceram a poucos dias após a visita oficial do chefe de estado àquela área Andres Manuel Lopez Obrador.

A guerra entre o cartel de Sinaloa e seus oponentes até agora registra números impressionantes em termos de número de mortos, com quase 250 pessoas mortas em um mês, por exemplo. Saudações de sangue É a Baja California, no noroeste do país, que registrou 2.938 mortes violentas devido à guerra violenta entre gangues de criminosos.