A batalha pelo direito de Biden de votar contra o muro republicano – Corriere.it

Washington – O lei do povo, O direito dos democratas de votar no projeto com o total apoio de Joe Biden não atravessa a parede republicana no Senado. Uma derrota brusca para o lado progressista e a agenda de reformas do presidente. Mas o problema fundamental só pode ser o primeiro de uma longa sequência. Os republicanos estão usando uma ferramenta quebrado, bloqueando até o fim, para paralisar o debate parlamentar e sabotar os planos do governo, do controle de armas às medidas de recuperação econômica.

Eu achei essas manobras nojentas Biden disse para evitar essa ação. E à noite, a vice-presidente Kamala Harris comentou, visivelmente decepcionada, na frente das câmeras: Nossa batalha não termina aí. Após um dia de amarga controvérsia, o esquema planejado pelo senador Jeff Merkley reuniu todos os 50 votos democratas, incluindo o moderado Joe Manchin, mas não atingiu a marca de 60 necessários para chegar à Câmara dos Representantes. A Câmara dos Deputados, controlada por democratas, aprovou uma série de medidas em resposta ao ataque republicano ao território. Donald Trump, depois de perder a eleição presidencial de novembro de 2020, pressionou os governadores a aprovar leis estaduais que dificultavam o acesso das minorias étnicas às urnas., começando com afro-americanos.





A série começou na Geórgia e no ArizonaOs novos estados são essenciais para a vitória de Biden. Regras foram introduzidas que, entre outras coisas, complicam a votação por correspondência. Em alguns casos, as restrições são simplesmente ridículas. Na Geórgia, entre outras coisas, doravante será proibido levar comida ou água às pessoas que fazem fila fora das assembleias de voto. A onda conservadora no sul se espalhou rapidamente pela maior parte do país: agora, 14 países adotaram modelos semelhantes. O Texas também pode ser adicionado no outono. Portanto, a reação dos democratas começou a partir do Congresso de Washington, com a mobilização não só da Casa Branca, mas também do ex-presidente Barack Obama. READ Boeing 737 Max 10 em vôo: o primeiro sucesso de teste da gigante do céu