Do estúdio 54 ao suicídio assistido na Suíça – Corriere.it

A partir de Mathieu Percival

O rei da noite de Nova York que morreu aos 82 anos: suas festas lendárias com as estrelas, último voo de Los Angeles para Zurique: estou doente, isso mudou minha vida: escolhi uma boa saída

Não haverá festa de despedidaEle disse antes de embarcar no voo Los Angeles-Zurique, suicídio assistido na última parada. lá Boa saídacomo ele chamou, que encerrou anos de sofrimento de uma doença neurológica não diagnosticada que o havia roubado da capacidade de andar e se expressar nos últimos seis anos. Mark Fleishman Ele morreu aos 82 anos, seus famosos cachos rasgados pela idade e pela doença, mas nos olhos ainda há alguns flashes de luz como sempre e o mesmo senso de humor cáustico de Nova York: Minha esposa é obrigada a me ajudar a dormir, não consigo me vestir ou calçar os sapatos, não consigo falar Agora fodido.

lugar especial Fleischmann foi um dos gigantes da vida noturna dos anos 80: comprou no início da década, nos anos 80. Estudo 54 pelos fundadores e acabou na cadeia (recibos de impostos não estavam na moda A mais nova discoteca de sempre: No ano de sua inauguração anunciaram, em dois, sete mil dólares inscritos) e reabriram em setembro de 1981 em um esforço para manter viva a chama daquele lugar especial.

Na noite do dia da reabertura, havia dez mil pessoas na fila Em frente à entrada, 254 West 54th Street, a polícia teve que colocar barricadas e fechar a rua ao tráfego, vencedor do Oscar Mary Tyler Mais Junto com muitas outras celebridades, ele ficou no exterior e John Belushi e Jack Nicholson só conseguiram entrar por causa de alguém Ele os levou por trás, pelo labirinto usado pelos vendedores de champanhe e quem sabe o que mais. READ Crise na Ucrânia, telefonema de Putin e Macron. Nato: "Preparati al peggio"

De Warhol a Madonna Fleischmann continuou a organizar festas inesquecíveis, e na sala estavam sempre Andy Warhol, Calvin Klein, Halston, Lisa Minnelli, Cher, Grace Jones e Elio Fiorucci que Estudo 54 Foi inaugurado em 1977. muitas estrelas de hollywoodArtistas e Modelos, Young Madonna, Children of Life, Champanhe, cocaína e pílulas coloridas. Uma receita para a vida vivendo em tamanho real, decimal alto por dez anos.

Debaixo da estátua da lua de néon Cheirando cocaína – o lendário Man in the Moon acabou de entreter turistas em Las Vegas, não mais com uma colher de bambu – tudo aconteceu, para o deleite de Fleischman. Quando se trata de substâncias psicotrópicas, ele não teme concorrentescomo recorda anos depois em sua autobiografia.

noites sem fim estúdio 54 livros, Você poderia ter me destruído também. Eu poderia ter ido para casa às quatro ou cinco da manhã, quando fechamos as portas do clube, mas nunca fui. Noite após noite, eu pulava na minha limusine e Eu costumava ir a boatesou fiquei no Studio 54 para fazer sexo com uma multidão de frequentadores regulares, atores e passageiros inevitáveis ​​a serem enviados em busca de cocaína. Os litros de bebidas servidos pela casa fluíam profusamentee sempre manteve Variedade de drogas agradar meus convidados. Então, sentávamos no meu escritório e conversávamos sobre nossas vidas. e depois, cerca de nove horas, esfregando os olhos, saímos do espaço escuro da discoteca para entrar na deslumbrante luz da manhã. E enquanto as pessoas comuns corriam para cima e para baixo na Broadway para trabalhar, Eu estava finalmente indo para casa.

De volta ao palco Mas o clima pouco frequente do disco estava destinado a morrer de causas naturais: aconteceu em 1986 Fim da era da liberdade absoluta Fundado em 1977. Hoje o Studio 54 está de volta ao que era no seu nascimento na década de 1920: um teatro, depois uma casa de ópera, e hoje é um teatro de prosa. Desta magia ficam imagens extraordinárias, memórias de quem lá estevea inveja inevitável de quem não estava lá e gostaria de estar lá, pelo menos por uma noite. READ EUA, assassino de colégio de 15 anos em Michigan será condenado como adulto