Uma freira bêbada causa um acidente, convencendo o passageiro a assumir a culpa, mas o namorado desiste. freira condenada

Inscreva-se com o Google

Inscreva-se pagando com o Google

Acesso ao artigo e a todo o conteúdo do site Com um aplicativo dedicado, newsletters, podcasts e atualizações ao vivo.

Uma freira dirige bêbada e causa um acidente. Mas para não se meter em muita confusão, ela convence o passageiro que estava no carro com ela a assumir a responsabilidade. mulher …

Uma freira dirige bêbada e causa um acidente. Mas para não ter muitos problemas, ele a convence passageiro Quem estava com ela no carro para assumir a responsabilidade. A mulher, a enfermeira, assume a culpa a princípio dizendo que estava dirigindo, mas ao saber o que teria acontecido com ela, ela se retrai e aponta o dedo para o mentiroso “verdadeiro” motorista. O resultado: para a freira bêbado O volante foi removido Carteira de motorista Por três anos e uma grande multa.

A carteira de motorista digital chega à União Europeia a partir dos 17 anos. É mantido no smartphone e completamente renovado online

Uma freira bêbada ao volante causa um acidente

A história – que se passa em 9 de dezembro de 2021 na Polônia – tem um final de dias com a “sentença” da freira. Sua irmã, Barbara M., bebeu taças de vinho antes de entrar no carro na cidade de Olsztyn, ao norte de Varsóvia. A bordo de um Fiat, em um cruzamento, ele não cedeu a passagem para um Audi, o que provocou o acidente. Caiu após ela se afastar do local, justamente por ter consciência de que estava embriagada. É hora de convencer o passageiro a assumir a responsabilidade pelo acidente e os dois voltam ao local da colisão. A irmã tentou enganar a polícia dizendo que sua amiga mais velha estava dirigindo.

Conclusão

Mas quando a polícia disse à mulher a multa que ela enfrentaria, ela reconsiderou e contou a verdade. Ela disse que foi persuadida por Barbara M. para assumir a culpa. Então a freira foi parada: depois de colocá-la em um bafômetro, o teste mostrou um resultado de 0,99 mg/L de álcool no sangue.

A freira perdeu sua carteira de motorista e seu caso foi ouvido esta semana no Tribunal Distrital de Olsztyn. Ela foi considerada culpada de dirigir embriagada e multada no equivalente a 380 euros. Acrescentou-se mais uma multa de 950€ a destinar ao Fundo de Apoio às Vítimas e Assistência Pós-Prisão.

Leia o artigo completo

no mensageiro