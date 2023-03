Ucrânia, da proximidade de importantes entroncamentos ferroviários ao valor simbólico: é por isso que Moscou e Kiev querem Bakhmut

A pequena cidade tornou-se tão importante não pelo motivo de ter nascido “no chão”, mas pelo que aconteceu um pouco mais ao norte entre setembro e outubro, quando as forças de Kiev recapturaram, com Izyum e Lyman, os principais entroncamentos ferroviários entre a Rússia Central e o Donbass.

Estrategicamente, há uma continuidade completa entre a invasão russa de Severodontsk (E logo depois Lischansk) e quebre o bloqueio Kharkov e solte ísioE Lyman E Khersondirigido pelos ucranianos: a partir de fevereiro de 2022 Gen Zalogny Sua equipe simplesmente repetiu o mesmo padrão de defesa e contra-ataque, um download E Chernihiv Primeiro, e depois em Severodontsk, evite segurar “a todo custo” áreas indefensáveis mas também tomando cuidado para não desistir facilmente de posições defensáveis. Este é o caso com Bakhmut. A pergunta que qualquer pessoa faz ao enfrentar um campo de batalha que envolve mercenários wagnerE o exército russo E Separatistas do Donbass Contra as Forças Armadas da Ucrânia por exatamente sete meses é “Por quê?” A questão não é só: é Um compromisso de longa duração para a guerra. Mas, acima de tudo, é o mais mortífero: os mortos de ambos os lados parecem oscilar entre 30-40 mil, dos quais cerca de 10 mil são ucranianos. Para comparação, esta única batalha custou o dobro de vidas que a Guerra Civil em Líbia De 2014 até hoje, durante quase todo o período da invasão nazista de Grécia em 1941.

Ele se tornou tão importante não por ter nascido “na terra”, mas pelo que aconteceu um pouco mais ao norte entre setembro e outubro, quando as forças de Kiev, com Izyum e Lyman, os dois comandantes, recuperaram entroncamentos ferroviários entre a Rússia central e o Donbass. E apenas Izium era a presa mais importante, mesmo que não fosse tão valiosa quanto Kherson ou Mariupolentre as cidades ocupadas pelas forças de O Kremlin Nos primeiros seis meses da guerra: Foi porque, ao servir como um centro no sistema ferroviário, foi possível, a partir desse ponto, manter Kharkiv e Donbass sob ameaça. Escusado será dizer que os russos, desde que existiam os caminhos-de-ferro, optaram por transportar homens e veículos pelos caminhos-de-ferro e só assim podiam deslocar-se “em massa”. Tendo perdido os “pinos” de Izium e Lyman, continuam a exercer pressão onde estavam no momento do infortúnio, ou seja, nas zonas entre Svatovy E cremina Do norte e ao redor de Bakhmut ao sul. Muitos atendem córregos congelados e as estradas cobertas de placas de gelo, que permaneceram até três ou quatro dias atrás, quando começaram as chuvas, favoreceram-nos a escolher sobretudo a região ao redor de Bakhmut (entre elas a agora famosa). solidárioE Krasna Hora etc.) como objetivo principal. O Estado-Maior russo sempre acreditou que sua ocupação provavelmente levaria a uma provocação colapso frontal e a retirada das forças ucranianas além das fronteiras da região Donetsk.

Mas não foi o caso, porque quando é necessário, os ucranianos estão sempre presentes Retirado em bom estado (seu general, Zaluzhny, não é do tipo que mantém objetivos simbólicos) e eles imediatamente se esconderam protegidos por trincheiras bem construída, Instalações industriais E Infraestrutura logística. Assim, a parte oriental de Bakhmut, a parte que os russos gradualmente roeram sob o controle ucraniano, foi defendida com cada vez menos forças, para não colocá-los em perigo.cordão. Por outro lado, nos últimos dias da Batalha de Severodonetsk, a mesma área foi defendida por menos de mil homens, em comparação com as dezenas de milhares que haviam trabalhado anteriormente.

Zaluzhny é o único general no mundo com nove anos de experiência de guerra contínua: como ele poderia arriscar a obstinada defesa de Bakhmut, além do fato de que a cidade era bem fortificada e fácil de tomar? O motivo é o mesmo, conforme declarado no início, que o levou a lutar de casa em casa em Mariupol, Hostomel, Severodontsk e Chernihiv: manter o grosso das forças russas engajadas em uma luta de grandeza. valor simbólico (para o Kremlin), mas de pouco valor tático e estratégico. E fazer com que o Estado-Maior russo gaste dezenas de milhares de soldados, obviamente considerados dispensáveis.

As coisas chegaram a um ponto em que, no meio da primavera, em frente aos matadouros de Mariupol e Severodonetsk, gen Ben Hodgesex-comandante das forças americanas na Europa e especialista sênior nos lados em guerra, chegou a dizer que em setembro Ele voa Ele não tem mais um exército. O que aconteceu na queda entre Kharkiv e Lehman, além da mobilização parcial, apóia sua tese. No entanto, é muito cedo para dizer o que vai acontecer: podemos apenas nos limitar a enfatizar quanto tempo o esperado “grande ataque” das forças russas ainda não começou, também porque dezenas de milhares de regulares e reservistas ainda estão ocupados tentando conquistar esta comuna de 40 quilômetros quadrados. Não sabemos se as forças russas e ucranianas receberão suprimentos rapidamente nos próximos meses Irã E ChinaE da direção de Moscou e do lado oeste da ordem Kyiv:rearsenal de mísseis Kremlin e chegada Tanques modernos Para os ucranianos, eles contam duas histórias que nada têm a ver com este remoto posto avançado no Donbass. No curto prazo, é provável que os dois rivais usem cada vez mais, além da artilharia habitual, o que tem sido mostrado nas últimas semanas: os russos drones KamikazeOs sistemas de mísseis de precisão ucranianos chegaram dos americanos e europeus. Independentemente do destino desta infeliz cidade, a guerra não está ganha nem perdida em Bakhmut: os principais redutos dos ucranianos nesta região encontram-se em Kramatorsk e Sloviansk, a 35-40 quilómetros da cidade, uma distância que se percorre em tempos de paz mas a período muito longo em uma economia de guerra Na Ucrânia, se acreditarmos que as forças de Moscou levaram dez meses para chegar das proximidades Popasna Mesmo esta cidade devastada. Popasna fica a pouco mais de vinte quilômetros de distância. Em suma, por que Bakhmut? Pela mesma razão, cada um dos doze batalhas de isonzo: porque ambos os lados consideraram, com ou sem razão, que valia a pena lutar por ele.