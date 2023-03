Ucrânia: Drones sobre cidades russas, ataque pró-Rússia na Moldávia – Europa

A guerra dos drones, que até agora tem sido travada em solo ucraniano, nas fronteiras da Rússia, foi fortemente afetada por uma série de ataques à infraestrutura de energia, um dos quais viu um drone cair a menos de cem quilômetros de Moscou. À medida que as tensões aumentam na Moldávia, centenas de manifestantes do partido pró-russo Sur saíram às ruas em Chisinau para exigir a renúncia do governo Maia Sandu e eleições antecipadas: alguns tentaram invadir a sede do executivo, mas foram impedidos de fazê-lo pela polícia de choque. Várias prisões antes da retirada dos manifestantes.

agencia ansa Centenas de manifestantes contra o governo pró-europeu e prisões da ANSA

Vadim disse: “O governo deve pagar as contas do povo, que aumentaram várias vezes por culpa das autoridades. Também exigimos a observância da neutralidade conforme escrito na constituição para que nosso país não seja arrastado para operações de guerra.” Fotescu, parlamentar do Sur. O Partido Trabalhista e Solidariedade, no governo, denunciou as muitas tentativas de “desestabilizar a situação”, que já está na balança.

agencia ansa O apresentador de TV russo Vladimir Solovyev, um magnata e amigo de Putin, lançou um ataque contundente à Itália em um vídeo também postado em sua conta no Twitter, no qual chama os aliados da Ucrânia de “bastardos”. (lidar)

Recentemente, foi o presidente Sandu, que assumiu posições pró-ocidentais, quem acusou a Rússia de preparar um golpe em Chişinău para colocar a Moldávia em sua órbita. Embora Moscou denuncie há dias os supostos planos de Kiev de se preparar para uma “provocação”, esta é uma falsa invasão russa da Transnístria para justificar um ataque ucraniano à região separatista da Moldávia, onde cerca de 1.500 soldados russos estão estacionados.

agencia ansa READ Ucrânia Rússia, notícias de guerra hoje | As Nações Unidas estão investigando a morte de 10 soldados russos na Ucrânia. Zelensky: “Eu disse não a uma trégua curta.” O presidente Vladimir Putin assinou e aprovou hoje a lei que suspende o Novo Começo da Rússia, o mais recente tratado bilateral com os Estados Unidos sobre controle de armas nucleares. Isso foi relatado por agências russas. (lidar)

E na Rússia, um ataque de hackers a canais de TV e estações de rádio em diferentes regiões do país também contribuiu para soar o alarme, a partir do qual se espalharam falsos alarmes sobre um iminente ataque de mísseis. No mesmo horário, o espaço aéreo sobre São Petersburgo foi fechado ao tráfego por cerca de uma hora sem que fossem dadas explicações. O Ministério da Defesa anunciou que na região oeste do país, que inclui a cidade báltica, foram realizados exercícios com alguns caças que decolaram para interceptar um alvo imaginário.. Os líderes militares não relacionaram explicitamente as manobras com a suspensão dos voos, o que forçou muitos aviões com destino ao Aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo, a retornarem aos seus aeroportos de partida.. O dramático dia começou com a notícia na mídia ucraniana de duas explosões na região russa de Krasnodar, no Mar Negro, na refinaria da Rosneft, a gigante petrolífera estatal de Moscou. Segundo as mesmas fontes, as explosões, que teriam estilhaçado as vidraças de alguns edifícios próximos, teriam ocorrido na sequência de um incêndio na fábrica localizada na cidade de Tuapse. Apenas algumas horas depois de Moscou, o Ministério da Defesa voltou a falar de uma tentativa de ataque de dois drones ucranianos, afirmando que sistemas de interceptação eletrônica os fizeram cair fora do alvo.

E os governadores das regiões de Belgorod e Bryansk, que fazem fronteira com a Ucrânia, falaram de outros drones de Kiev chovendo em território russo ou sendo abatidos por sistemas de defesa. Mas o que mais causou sensação foi o drone “caindo” sem causar vítimas ou danos, segundo fontes russas, na região de Kolomna, localizada a apenas cem quilômetros a sudeste de Moscou. “ataque falhado”, O governador da região, Andrei Vorobyov, a convidou. Ao examinar as fotos divulgadas pela mídia russa, o perfil do Twitter Ukraine Weapons Tracker, que monitora as armas usadas no conflito, chegou à conclusão de que o drone é um UJ-22 ucraniano, que caiu perto de uma estação de compressão de gás na região de Voskresensk. “Se tivesse sido lançado a partir do território ucraniano – segundo a mesma fonte – teria percorrido 600 quilómetros e, portanto, seria a tentativa de ataque ucraniano mais profunda em território russo.”

Rússia, explosões à noite: refinaria da Rosneft em chamas





Objeto desconhecido em São Petersburgo. Moscou: exercício

Kiev mantém silêncio sobre o incidente, como fez em dezembro passado, quando a Rússia alegou ter abatido drones ucranianos que visavam duas bases aéreas a centenas de quilômetros da fronteira, nas regiões de Ryazan e Saratov. Na ocasião, Moscou disse que três soldados russos foram mortos e quatro feridos por estilhaços que caíram no chão após os drones serem atingidos. O presidente Vladimir Putin, sem mencionar os novos ataques, pediu aos serviços de segurança interna (FSB) que “mantenham a fronteira com a Ucrânia sob controle especial” para impedir a infiltração de “grupos de sabotadores” e acusou Kiev de usar “métodos terroristas”. Devemos estar atentos para frustrar as tentativas dos “desprezíveis” que procuram criar divisões internas usando as armas do “separatismo, nacionalismo, neonazismo e xenofobia”, e mais uma vez desencadear o czar, que assinou e promulgou a lei que entre outras coisas prevê a suspensão da Rússia de um novo começo, o Tratado Bilateral Recente com os Estados Unidos sobre a redução de armas nucleares. Enquanto isso, na Ucrânia, a Batalha de Bakhmut ainda está acontecendo no Donbass, que as forças russas tentam conquistar há meses.

“A situação em torno da cidade é muito tensa e, apesar das pesadas perdas, o inimigo enviou suas unidades de assalto Wagner mais bem treinadas para tentar romper nossas defesas”, disse o comandante das Forças Terrestres Ucranianas, Oleksandr Sersky, referindo-se ao Exército Especial. . O corpo que Moscou usou na batalha. Fotos aéreas tiradas pela AFP mostram escombros e fumaça saindo desta outrora famosa cidade produtora de vinho e sal. Fontes ucranianas também relataram novos bombardeios russos em Kherson, no sul da Ucrânia, matando pelo menos um civil.