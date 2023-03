Ambos estão em estado grave

de Alemanha Notícias negras também intimamente relacionadas à Itália vêm: um 81 anos isso seria ele começou a atirar fora da escola, resultando em uma lesão 16 anos. Ambos estão agora em estado grave. para EstugardaNo entanto, o italiano matou duas pessoas.





Elder atira em jovem de 16 anos em Bramash

Ao que se sabe, os fatos ocorreram por volta das 7h30. terça-feira, 28 de janeiro de 2023 para BramashÉ um município independente com uma população de pouco mais de 30.000 Baixa Saxônia. A notícia foi confirmada e relatada pelo La Presse por um porta-voz da polícia distrito de Osnabrück.





Um italiano de 81 anos, que mora na Alemanha há alguns anos, aparecia do lado de fora da escola com uma arma e Ele atirou em um garoto de 16 anos. As investigações ainda estão em andamento e os motivos são desconhecidos.

Bramsche está localizada no norte da Alemanha, entre Dortmund e Hanover





Italiano de 81 anos tentou suicídio

Logo após atingir o jovem, de 81 anos, ele atirou em si mesmo e em seguida atirou. Mas a tentativa de suicídio não terminou e o homem sobreviveu.

Ambos estão agora no hospital e, de acordo com o porta-voz da polícia, estão em estado muito grave. Desde as primeiras investigações, foi revelado que os dois se conheceriam: Os dois vão morar na mesma rua em Bramash.

O promotor Alexander Rittmeier disse que o homem de 81 anos está sob investigação por tentativa de homicídio e será preso assim que sua condição permitir.





Em Stuttgart, italiano teria matado duas pessoas

O caso Bramash não é a única página de notícias negras na Alemanha envolvendo um italiano. Também hoje, parecia que um homem ia matar duas pessoas e Eles atearam fogo em um apartamento em Stuttgart.

A polícia está investigando o caso que a dinâmica ainda não está clara. Italiano, A.; 45 anosem frente ao prédio onde começou o incêndio, com duas facas na mão.

O jornal Bild informou que as duas vítimas eram um homem de 32 anos e uma mulher de 53 anos que morreram apesar dos esforços de resgate. As autoridades não revelaram a identidade do suspeito. Foi alegado que a polícia disparou tiros antes de sua prisão, sem acertá-lo de forma alguma.





Mas em dezembro, dois italianos foram assassinados em Albstadt: um cidadão de 52 anos confessou posteriormente o assassinato.