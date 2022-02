Omicron 2, a nova variante está progredindo em toda a África. Ele se tornará a flecha dominante.

subvariante Omicronconhecido como Bacharel 2 ou muito Ômícron 2avançando incansavelmente no continente africano. A cepa foi encontrada no Senegal emÁfrica A África Ocidental e o Quênia estão na África Oriental, e Malawi, Botsuana e África do Sul estão na África do Sul, disse o virologista da OMS Nixi Gumed Moelitsi na quinta-feira. Ba.2 preocupa os cientistas, pois estudos mostram que é Mais portátil É da estirpe original de omicron Ba.1, que a África do Sul e o Botswana anunciaram a sua descoberta em Novembro.

Mais Informações

Omicron 2, porque funciona na África

A pesquisa também mostra que uma infecção leve com qualquer uma das cepas pode não fornecer uma resposta imune forte o suficiente para proteger contra outra infecção omicron. Dados iniciais sobre infecções por Ba.2 na Dinamarca e no Reino Unido indicam que a cepa não causa doenças mais graves.

Omicron, o pico foi cruzado: «Mas apenas para o polinizador. E o vírus é endêmico.”

Ba.2 está se espalhando rapidamente na África do Sul e foi encontrado em sete das nove províncias do país, Tulio de Oliveira, professor de bioinformática que administra instituições de sequenciamento genético e assessora o governo na pandemia, disse em uma apresentação na quarta-feira: O possibilidade de causar uma segunda onda de baixas na onda atual”.

Omicron 2 é mais contagioso: alta probabilidade de infectar um parente (mesmo se vacinado)

No entanto, em todo o mundo, Ba.1 ainda é responsável por mais de 98% dos casos de Omicron. No entanto, os cientistas veem na subvariante a cepa que se tornará predominante nos próximos meses: “Podemos concluir que o Omicron Ba.2 é significativamente mais transmissível que o Ba.1 e também possui propriedades imunoevasivas que reduzem o efeito protetor, “, disse ele. Pesquisadores do State Serum Institute (SSI), da Universidade de Copenhague, Estatística da Dinamarca e da Universidade Técnica da Dinamarca.

A subvariante Ba.2 também foi registrada nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Suécia e Noruega, mas em uma extensão muito menor do que na Dinamarca.