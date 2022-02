Dentro ucraniano, Nella Città Fantasma de Pripyat, pomba abitavano gli operai della centrale nucleare di Chernobyl, desabitata da 35 anni, ci sono soldati e spari. Qui ci si prepara alla guerra. Ci si esercita. Ci si addestra. Nel 1986 il reattore numero 4 esplose and ancora adesso le radiazioni fanno trillare il dosimetro. A zona é interdetta agli umani ma ieri 4 febbraio due ministri, acompanha dai viceministri e dagli invitati delle potenze del G7 sbarcati in elicottero da Kiev, riporta La Republica, “hanno mostra todas as telecâmeras venha si spa com gli Rpg”.

Se tratta de uma mega simulação de guerra tra i palazzi abndonati e fatiscenti di Pripyat, pomba uma volta viva 55mila persone. Qui ora si spara. “Siamo venuti qui perché ci sono le condições perfeitas para simular um ataque a un centro urbano, e la risposta delle forze della nostra Guardia nazionale”, spiega la viceministra degli Interni ucraina, Akopian Meri Andranikivnana. Del resto non c’è posto migliore: qui nessuno può farsi masculino. Non ci sono persone ma ci sono palazzi, viali, case, giardini, scuole. E una città vera anche se sembra un fantasma.

“What a cosa servirà, tutto questo spettacolo militare a favore di telecamera e di inviati del G7?”, si chiede il giornalista. Davvero ci si aspetta che i russi attacchino il Paese? “Un attacco non è imminente”, assegure o ministro della Difesa, Alexei Reznikov. “Mãe dobbiamo essere pronti”. E a Chernobyl ci si prepara.