di Paulo Foschi

La denuncia degli ambientalisti: la nave Margiris, gi bandita dall’Australia, ha gettato in mare almeno 100 mila mel morti

Strage di pesci no Golfo di Biscagliatratto di ocean Atlantico compreso fra la costa occidentale della Francia e quella settentrionale della Spagna. Um enorme branco galeggiante di mel (utilizzati per produrre il surimi) morti stato avvistato a cerca de 300 quilômetros de distância da La Rochelle. Le carcasse – segundo quanto denunciato dall’associazione ambientalista Sea Sheperd França e conferemato dalle autorit locali – sono state gettate in acqua da quello che considerato una specie di mostro marino costruito dall’uomo, il mega peschereccio Margiris, 143 metri di lunghezza, il secondo pi grande al mondo, em seguito alla rottura delle gigantesche reti utilizzate per la pesca. I pesci morti sarebbero almeno 100 mila, l’area interessata copre una distesa di cerca de 3mila metri quadrati, come testimoniato of photo and video pubblicate sui social. Il Governo francese e la Commissione Ue hanno annunciato un’indagine.