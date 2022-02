A partir de Francesco Battistini

Os Acordos de Minsk de 2015 exigiam “a retirada de mercenários estrangeiros”, mas esse ponto nunca foi respeitado.

Do nosso relatório KIEV – aqueles tiros no escuro. A única coisa conhecida. noite de domingo Na fronteira de Mariupol, Perto de um café em Hranitne, um grupo de gregos está sob ataque. “Tiros do exército ucraniano”, diz o governo de Atenas. De forma alguma: uma briga comum, como identificaram em Kiev, pessoas “que não têm nada a ver com o conflito”. Quem está mentindo? O que quer que tenha acontecido, ninguém ficou surpreso. porque láA guerra dos grandes exércitos ainda está congeladaMas O segredo dos soldados da fortuna sempre foi mantido vivo. a Acordos de Minsk de 2015Exige, no ponto 10, explicitamente a “retirada dos mercenários estrangeiros”. Nos últimos anos, tem sido o artigo menos respeitado nesse documento de paz. Nos últimos meses, esse tem sido o fio vermelho da nova crise: segundo a inteligência que ele citou Reutersum ex-oficial filhote – a Inteligência Militar Russa – se muda para a Ucrânia há algum tempo e coordena pessoalmente serras de Putin Serve como estação para os Wagner Men, o grupo mais conhecido por suas campanhas do Kremlin na África e na América do Sul; De acordo com a agência Sputnik Em Moscou, os ucranianos chegaram a um acordo Com empreiteiros privados Lancaster 6 com sede em Dubai Com a Blackwater, a Virginia Mercenary Factory passa a se chamar Akademie, que ficou famosa no Iraque e no Afeganistão. “Todo mundo sabe que eles estão lá – diz um diplomata europeu em Kiev – mesmo que poucos tenham ideia de quantos são. Milhares com certeza. Mas nestes dias de conversas ao mais alto nível entre líderes, esta é a única questão que permanece intocada.”