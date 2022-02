O doente na rua e o sistema de saúde em colapso Corriere.it

A partir de Equipe editorial estrangeira

Mais de dois mil feridos. Formação de cinco grupos de trabalho. Comando direto de Xi Jinping: contenção da epidemia

autoridades de saúde locais Eles também decidiram disponibilizar a vacina produzida pelo grupo chinês Sinovac também para crianças de três anos a partir de amanhã, enquanto a partir de quarta-feira será possível vacinar crianças por pelo menos cinco anos com a vacina desenvolvida pela BioNTech, para combater o transmissão do vírus entre os jovens. De acordo com os resultados do Centro de Proteção à Saúde da cidade chinesa, cerca de 4% dos pacientes da atual onda das quintas infecções não têm mais de quatro anos. Para interromper a atual onda de infecção da variante Omicron ‘o mais rápido possível’, a líder de Hong Kong, Carrie Lam, formou cinco forças-tarefa Que trabalhará em coordenação com representantes do governo central chinês, que expressaram “sincera gratidão”, e com as autoridades da província de Guangdong, no sudeste da China, na fronteira com Hong Kong. “A quinta onda do surto atingiu fortemente Hong Kong e prejudicou a capacidade da cidade de gerenciá-lo”, disse Lam em comunicado. “A situação é muito indesejável e o governo da RAEHK está preocupado e lamenta por isso.”