Moscou anuncia o fim dos exercícios militares na Crimeia – Corriere.it

As últimas notícias sobre a crise entre a Ucrânia e a Rússia, após o flash de terça-feira, e o encontro entre Putin e Schultz

11h – Kremlin zomba: EUA não invadem o Canadá

O presidente russo, Vladimir Putin, não deve responder ao discurso televisionado do presidente dos EUA, Joe Biden. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse em entrevista coletiva. Responder? Com um apelo para que os Estados Unidos não invadam o Canadá? Não, inesperado.

No entanto, o fato de o presidente dos Estados Unidos também ter dito que é positivo, ele está pronto para conduzir negociações sérias para impedir a escalada da crise ucraniana. Mas Peskov acrescentou que as negociações parecem muito difíceis. Para a Rússia, devem levar a um novo modelo de segurança europeu, diferente do atual, que foi criado com o fim da Guerra Fria. Será muito difícil, exigirá muita flexibilidade de ambos os lados e servirá à vontade política.



10h40 – Minsk: soldados russos não permanecerão na Bielorrússia

Nem um único soldado russo permanecerá na Bielorrússia após o fim dos exercícios conjuntos das forças Moscou-Minsk na fronteira com a Ucrânia. Isto foi afirmado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Bielorrússia, Vladimir Makei, negando a hipótese de que 40.000 soldados russos agora destacados no território, na fronteira com a Ucrânia, para realizar um exercício militar de grande escala chamado Allied Resolve, acabarão por permanecer em o país. Já na segunda-feira, o ditador bielorrusso Alexander Lukashenko anunciou que a retirada das tropas ocorrerá quando decidirmos isso com o presidente Putin, mas será ele quem tomará a decisão: esta é a nossa terra. Uma reunião entre Putin e Lukashenko, em Moscou, está marcada para esta semana.

O exercício começou em 10 de fevereiro e termina em 20 de fevereiro: Esta é uma simulação

Concentrar-se na resposta a ataques aéreos externos e nas atividades de combate ao terrorismo e defesa das estruturas vitais do Estado da União (a organização supranacional à qual a Rússia e a Bielorrússia pertencem)

10h30 – Borrell no Parlamento Europeu: Ouça a Rússia

Na preparação da nossa resposta consolidada, a vontade de negociar também deve ser capaz de ouvir Moscovo, porque a Rússia também tem preocupações de segurança que devem ser tidas em conta. Assim disse o Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, durante o seu discurso no Parlamento Europeu no debate sobre a situação na Ucrânia. Ao mesmo tempo, precisamos melhorar nossas ferramentas de dissuasão, como sanções, ambas importantes nas negociações para encontrar uma solução diplomática para essa crise. O pior desde a Guerra Fria, concluiu Borrell. O que acontecer na Ucrânia será um sinal do futuro da humanidade. Se a lei do mais forte for aplicada, daremos passos para trás na história. O grande passo à frente da Europa foi o abandono da guerra.



10h20 – Ucrânia: o ataque cibernético sem precedentes de ontem

O Ministério da Defesa da Ucrânia denunciou via Twitter uma Um ataque cibernético sem precedentes em seu site. Aqueles que realizaram o ataque cibernético, que ainda está acontecendo, infelizmente conseguiram encontrar pontos fracos. O Ministério de Kiev também explica – nas mídias sociais – que nossos especialistas em segurança de TI implementaram novas configurações de segurança, enquanto os técnicos estão trabalhando para restaurar a funcionalidade do portal da web. O memorando também afirma que fomos imediatamente apoiados por parceiros dos EUA, que nos fornecem assessoria técnica e serviços de segurança adicionais, o que confirma mais uma vez os acordos políticos de cooperação no campo da cibersegurança alcançados em novembro e 2021. Nota do Kremlin logo após Isso transmite a estranheza completa do ataque.



10h00 – Stoltenberg: Rússia continua a concentrar suas forças

Ouvimos sinais de Moscou de que está pronta para continuar os esforços diplomáticos. Mas até agora não temos uma desescalada ou retirada de forças e, por outro lado, parece que a mobilização está aumentando. Isto foi afirmado pelo Secretário-Geral da OTAN Jens Stoltenberg, à sua chegada à reunião dos Ministros da Defesa da OTAN que começou nestas horas. O que vemos é que eles aumentaram o número de tropas e há mais a caminho, acrescentou, dizendo estar pronto para uma solução política.



9h30 – Von der Leyen: Os fatos seguem os raios da esperança ontem

Enviamos uma mensagem muito clara à Rússia: não escolha a guerra. O caminho da cooperação ainda é possível. Isto foi afirmado pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no seu discurso ao Parlamento Europeu no debate sobre a Ucrânia. Para ser cauteloso, apesar das notícias de ontem, a OTAN ainda não viu nenhum sinal de desescalada. E se o Kremlin optar pela violência contra a Ucrânia, nossa resposta será forte e unida. Em seguida, o presidente da comissão discutiu as sanções em preparação para a Rússia em caso de agressão: atacaremos interesses estratégicos diferenciando nossa economia. A Europa, líder mundial em componentes de alta tecnologia dos quais a Rússia depende inteiramente, disse que nossas sanções podem realmente deixar sua marca e o Kremlin sabe muito bem disso. A reação da Europa será forte e contundente. A Comissão está a trabalhar num forte pacote de sanções, que irá além do congelamento de bens e da proibição de viajar para alguns. Finalmente, em termos de energia, estamos prontos: caso a Rússia use a energia como arma, muitos países estão prontos para aumentar suas exportações de gás natural liquefeito para a União Européia. Já reforçámos a nossa rede pan-europeia de gasodutos e interligação de eletricidade. Essa também será a espinha dorsal do suprimento de hidrogênio verde.





09:00 – Hoje na Europa

Debate esta manhã no Parlamento Europeu sobre a crise na Ucrânia com os Presidentes Michel e von der Leyen, bem como com o Alto Representante da UE Borrell. Também está agendada uma reunião dos ministros da Defesa da OTAN. Ontem, o secretário-geral Stoltenberg falou em uma coletiva de imprensa de otimismo cauteloso para uma solução diplomática para a crise na Ucrânia, mas também enfatizou que não há indicações de uma retirada significativa e permanente das forças russas e materiais de guerra da fronteira ucraniana.



8:30 – fim dos exercícios militares na Crimeia

A Rússia anunciou o fim dos exercícios militares na Crimeia, anexada a Moscou, já que o envio de tropas levantou temores de uma invasão da Ucrânia. E o Ministério da Defesa anunciou em comunicado, o retorno dos soldados às suas guarnições: Esta notícia vem após a primeira retirada das forças russas das fronteiras da Ucrânia ontem. Atualmente, não há confirmação de fontes europeias, da OTAN ou dos EUA.