Para por duas ou três horas no meio do dia

Nas zonas do sul de Itália, especialmente fora das grandes cidades, não é incomum que lojas, bancos, farmácias e repartições públicas fechem no verão, das uma às três e meia, das quatro ou mesmo das cinco da tarde. O mesmo acontece também em certas zonas de países como França, Portugal, Grécia e em alguns países da América Latina, mas acima de tudo é um costume profundamente enraizado na cultura espanhola, onde os horários de trabalho são alargados para permitir que muitos trabalhadores tenham um longo período de trabalho. pausa depois do almoço.

É uma surpresa para os turistas e trabalhadores estrangeiros que estão habituados a uma pausa para almoço de cerca de uma hora e que se surpreendem ao ver as cidades vazias e as portas dos estabelecimentos fechadas desde a hora do almoço até ao meio-dia. O horário de encerramento das lojas corresponde ao horário geralmente associado à sesta, tradicional período de descanso da tarde, e às horas mais quentes do dia. Ao longo do tempo, esta pausa do meio-dia tem sido muitas vezes criticada como uma perda de tempo, um indicador de preguiça e falta de vontade de trabalhar, mas também é por vezes citada como uma solução eficaz para a adaptação às altas temperaturas, mesmo em países onde esta pausa é não está disponível de todo. Era um hábito.

Para designar o horário de encerramento das lojas, do almoço ao meio da tarde, falamos de sesta, referindo-nos especificamente ao descanso da tarde, prática comum em muitos países de clima quente. Com o tempo, à medida que os centros populacionais se desenvolveram e a economia e o trabalho se desenvolveram, o descanso depois do almoço tornou-se uma prática menos difundida, mas o costume de manter lojas e repartições públicas fechadas permaneceu em muitas regiões, especialmente nas regiões mais quentes e não só. Principais cidades.

Em Espanha, a sesta tem um enorme impacto nos ritmos circadianos das pessoas: o dia começa aproximadamente às nove da manhã, mas muitas vezes, especialmente para as lojas, termina depois das oito da noite para compensar o encerramento a meio. A partir de hoje. Como tudo avança duas horas, muitas vezes jantamos às nove e meia ou mesmo às dez da noite, e é considerado normal ir para a cama mais tarde, ou pelo menos mais tarde do que no resto da Europa.

Mesmo no sul de Itália e nas ilhas, a sesta é um costume constante, embora por vezes reabra às cinco da tarde. Aqui, como noutras regiões mediterrânicas, o encerramento de lojas e de alguns escritórios está também ligado ao hábito de considerar o almoço como a principal refeição do dia e à tradição de o passar em casa e com a família, algo que se perdeu. na cidade.

Em certas zonas de França fala-se em “siesta”, mas dura menos que a sesta espanhola, com as lojas a reabrirem por volta das 15h30, enquanto nas cidades e pequenas ilhas da Grécia a sesta dura em média das 14h00 às 15h00. 17h00 Europa A sesta é feita em alguns países da América Latina que foram colonizados pelos espanhóis, como México, Argentina e Nicarágua.

Há debate sobre a origem da sesta, mas parece remontar mais à Itália do que à Espanha. Na verdade, parece ter sido feito já na época dos antigos romanos: o seu nome deriva do latim Sextaou seis horas, que vai do meio-dia até cerca das três horas, e coincide com a hora do almoço, após a qual costumamos descansar. Segundo algumas reconstruções, começou a se consolidar porque agricultores e pecuaristas acordavam muito cedo e nos meses quentes precisavam parar nos horários de maior temperatura, de uma a quatro, para depois ir trabalhar. outra vez. Depois, as migrações internas após a guerra levaram ao movimento de muitos residentes rurais para centros povoados, o que levou à difusão deste costume.

Segundo outros, está relacionado com o facto de durante a Guerra Civil Espanhola muitas pessoas terem que trabalhar em dois empregos para sustentar as suas famílias, começavam de manhã cedo e depois faziam outra coisa à tarde, introduzindo uma pausa para alguns horas. Entre o primeiro e o segundo para conforto e movimento.

Em Espanha, a prática de fechar empresas durante a sesta e tudo o que isso implica é frequentemente discutida a nível político. Ficou famosa a história de Adur, cidade da província de Valência, na Espanha, onde em 2015 o prefeito emitiu um decreto pedindo aos moradores e turistas que não fizessem barulho durante o horário da sesta para não incomodar as pessoas que estavam descansando.

Há cerca de dez anos, após a crise financeira de 2008, a Espanha enfrentou uma recessão particularmente forte e prolongada, e muitos começaram a associar esta situação à má gestão dos horários de trabalho. Na verdade, espalhou-se a ideia de que um longo descanso à tarde pode reduzir a produtividade e desacelerar a economia. Por volta de 2016, o primeiro-ministro Mariano Rajoy considerou a possibilidade de abolir a sesta por lei para “alinhar a Espanha com o resto da Europa”. Sua proposta previa que o intervalo para almoço durasse um período bem menor e a jornada de trabalho terminasse mais cedo, mas isso nunca foi concretizado. Recentemente, a vice-primeira-ministra e ministra do Trabalho, Yolanda Díaz, considerou uma loucura que os restaurantes em Espanha fechem à 1h e as pessoas vão para a cama tão tarde.

No entanto, nos últimos anos, o cochilo também tem sido citado como uma solução potencial, em algumas ocasiões, para o problema das altas temperaturas no verão. Em 2023, será um ano particularmente quente e seco, disse o Ministro da Saúde alemão A hipótese foi mencionada Uma pausa mais longa para o almoço também é introduzida na Alemanha durante o verão, apenas para proteger os trabalhadores. “Devemos seguir as práticas de trabalho dos países do sul durante o calor”, declarou Johannes Nissen, presidente da principal associação nacional de médicos alemães, em entrevista à agência de notícias RND. “Acorde cedo, trabalhe produtivamente pela manhã e tire uma soneca no meio do dia.” Mas no Reino Unido, em 2021 – quando as temperaturas do verão atingiram extraordinários 40 graus – o National Trust. foi batizado Novo horário de trabalho, introduzindo o início, adiando o fim e introduzindo um cochilo na hora do almoço.

