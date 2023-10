Eles foram enviados para as áreas mais perigosas do mundoUcrâniaE na linha da frente, e de forma mais geral, onde a contra-ofensiva está a decorrer em Kiev. Seu objetivo é repelir o avanço dos inimigos, mesmo ao custo de suas próprias vidas. lá Rússia Ele colocou em prática o que é chamado Tempestade-ZEsquadrões formados por recrutas bêbados, soldados rebeldes e prisioneiros. Bucha de canhão, Então. Na melhor das hipóteses, Moscovo colocou aberturas em áreas estratégicas para impedir que os homens de Volodymyr Zelensky penetrassem em território perdido e recuperassem o controlo.

Equipes Storm-Z

Esta história foi contada por 13 pessoas familiarizadas com o assunto acima Brigadas Citado pela agência Reuters. “ Os caças de ataque são apenas bucha de canhão “, disse um soldado regular da Unidade do Exército nº 40318, que foi destacada em maio e junho passado perto da cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia. O homem não identificado disse que forneceu tratamento médico a um grupo de seis ou sete membros do Storm-Z que ficaram feridos no campo de batalha… entre outras coisas, desobedecendo à ordem do comandante de deixá-los entregues à sua sorte.

A fonte disse não saber por que o comandante lhe deu tal ordem, dizendo que tal abordagem destaca como os oficiais russos superiores veriam os grupos Storm-Z, ou seja, elementos de Valor mais baixo Comparado com forças regulares. Por outro lado, a mídia russa informou que já existiam equipes Storm-Z e que participaram de batalhas ferozes. Alguns de seus membros receberão até medalhas por bravura.

“Forragem de canhão” Rússia.

As equipes são compostas por aproximadamente 100-150 homens E inclua-os em unidadesExército regularGeralmente eram enviados de Moscou para as partes mais vulneráveis ​​da frente. Muitas vezes parecem sofrer pesadas perdas e estão ocupados lutando para repelir o contra-ataque ucraniano no leste e no sul do país.

Três dos cinco lutadores Storm-Z entrevistados por Reuters Eles evocaram confrontos horríveis durante os quais a maioria de seus esquadrões foi aniquilada. Quanto à sua composição, abriga grupos em suas fileiras Prisioneiros Aqueles que se voluntariam para lutar em troca de uma promessa de anistia, bem como os soldados regulares que devem servir Violações disciplinares E soldados designados para o deputadoÁlcool.

Storm-Z é útil para Ministro da defesa Russos porque podem ser destacados como forças de infantaria descartáveis, segundo a organização Equipe de Inteligência de Conflitos. “ Stormtroopers são simplesmente enviados para as partes mais perigosas da frente para defender e atacar “Eu expliquei Reuters. Embora Moscovo nunca tenha reconhecido a criação de unidades Storm-Z, os primeiros relatos da sua existência apareceram em Abril passado, quandoInstituto para o estudo da guerra Ele citou um suposto documento russo a respeito da formação das equipes.

o anterior

“Ele repete”Batalhões punitivos“Estabelecido por Stálin Para os soldados que deixaram os seus postos durante a Segunda Guerra Mundial, o Storm-Z – o termo informal usado pelas forças russas – nada mais seria do que esquadrões compostos por homens dispensáveis.

Não é por acaso que existem precedentes na história da Rússia para forçar criminosos a juntarem-se a unidades de combate. Em 1942, quandoExército Vermelho Enquanto recuava o avanço nazista, Stalin ordenou aos soldados que entrassem em pânico ou abandonassem suas posições que formassem “batalhões punitivos” implantados nas partes mais perigosas da frente. Assim como os membros do Storm-Z.