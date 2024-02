Se alguma peça quebrar no carro, jogue fora: esses modelos ficam com o mecânico por toda a vida 8 meses esperando por peças de reposição

Tenha cuidado com o modelo de carro que você escolher, pois pode ser sua ruína. Se um pedaço dele quebrar, diga adeus para sempre.

Infelizmente, às vezes acontece que um componente do nosso carro quebraR, e nesse ponto surge um incômodo: você tem que ir imediatamente ao mecânico para fazer o pedido da peça nova, e torcer para que ela chegue logo.

Os itens mais populares geralmente chegam dentro de alguns dias, ou algumas semanas no máximo. Às vezes pode acontecer que você tenha que esperar até um mês antes de receber o item.

Se não for um componente importante, mas apenas estético, não há problema; É diferente se necessitamos urgentemente daquela peça para conduzir: neste caso Você definitivamente deveria usar um carro grátis.

Basta pensar que existem alguns modelos de carros que ficam muito tempo no mecânico: se uma peça quebrar, Pode levar até 8 meses antes que você seja visto novamente. Tenha cuidado com os carros que você compra.

Peças de reposição do mecânico

Quando temos que trocar uma peça do carro, não podemos economizar: Devemos contar com alguém que seja um especialistaCaso contrário, você corre o risco de piorar a situação. Em primeiro lugar, uma pessoa honesta terá que dividir com você o custo das peças e da mão de obra e também dar uma indicação de quanto tempo levará o reparo; Assim você poderá ter uma ideia de quanto vai gastar e decidir a quem confiar.

Nem todos sabem que a oficina está legalmente obrigada a emitir um certificado de garantia das intervenções realizadas. A garantia geralmente é válida por dois anos para peças que o próprio mecânico fornece, mas se você trouxer peças que comprou em outro lugar, o fornecedor do componente terá que lhe oferecer uma garantia. Geralmente é melhor confiar inteiramente em uma oficina confiável, no entanto Com estes modelos você corre o risco de ver seu carro novamente depois de cerca de um ano: As peças de reposição demoram muito para chegar.

Desastre para esses dois modelos

Os dois fabricantes de automóveis visados ​​pelas reclamações são a DR e a EVO, ambas marcas italianas que são geralmente muito populares, também devido aos seus preços baixos, mas que recentemente arriscaram ir à falência por conta própria. Na verdade, estas duas casas foram descobertas Eles não produzem suas peças na Itáliacomo eles querem que você acredite com seus comerciais, mas na China isso claramente não foi bem recebido pelos motoristas que se sentiram enganados.

A dúvida também surgiu pelo fato de que em caso de avaria demora meses e meses para chegar peças de reposição. A situação piorou tanto que a Autoridade Antitruste teve que intervir para entender o que estava acontecendo. A autoridade confirmou que as duas empresas, ambas sob a égide da DR Automobiles, praticaram publicidade enganosa, seja online ou na televisão. As investigações ainda estão em andamento, mas para os motoristas já foi feito: 8 meses de espera por uma peça de reposição é demais para qualquer um.