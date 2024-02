“Minha memória é boa” – Corriere.it

Do nosso correspondente

Nova York – láSão boas notícias para Biden, e há notícias mais terríveis, no relatório de 345 páginas do Conselheiro Especial Robert Hoare, divulgado ontem. Hoare investigou documentos secretos que Joe Biden como vice-presidente não é mais o Arquivo Nacional. O procurador especial declarou que não havia motivos para indiciá-lo (acrescentando que não o faria mesmo que o memorando do Departamento de Justiça não o proibisse no caso de presidentes em exercício). Mas a terrível notícia para um presidente de 81 anos que procura a reeleição em Novembro para mais um mandato de quatro anos é que o relatório o descreve como “um homem velho com boas intenções e uma memória fraca”. O presidente respondeu poucas horas depois, convocando uma conferência de imprensa na Casa Branca, e declarando que estava satisfeito com o facto de o procurador especial ter “esclarecido o desacordo com Trump e que o assunto estava encerrado”, mas que lamentava a forma como as notícias de o relatório havia saído. Receber. Explicou que concedeu voluntariamente ao promotor uma entrevista de cinco horas durante dois dias, cobrindo “os últimos quarenta anos”; Isto foi enquanto ele estava ocupado a gerir a crise do ataque do Hamas a Israel. “Minha memória é boa”, disse ele, e pareceu particularmente magoado quando o promotor especial escreveu que nem se lembrava de quando seu filho Beau morreu. “Como diabos ele ousa falar sobre isso? Honestamente, quando ele me perguntou, pensei que não era da conta dele. Não preciso de alguém para me lembrar quando meu filho morreu.”

o relatório Segundo o relatório, Biden manteve “deliberadamente” documentos secretos relacionados com a decisão do presidente Obama de aumentar as tropas no Afeganistão em 2009: como vice-presidente, opôs-se a essa decisão, convencido de que foi um erro como tinha acontecido na era do Vietname, e manteve esses arquivos em seus pensamentos. que a sua atitude será julgada favoravelmente pela posteridade; Portanto, compartilhe o conteúdo dos documentos com Escritor fantasmaDe sua autobiografia de 2017, Pai, faça-me uma promessa, de Mark Zunitzer. Na coletiva de imprensa, o presidente negou compartilhar qualquer informação confidencial com Escritor fantasma (alegando que foi um longo memorando que ele escreveu a Obama que não continha informações confidenciais e deveria ter sido considerado “privado”) e que ele guardou “intencionalmente” esses papéis. Ele culpou os funcionários que deveriam devolvê-lo ao Arquivo Nacional, mas assumiu a responsabilidade pelos erros cometidos. “Eu deveria ter prestado mais atenção.” READ A Bielo-Rússia sequestra um avião, prende um dissidente, o Conselho da União Europeia discute sanções. Gentiloni: A Europa responde. Farnesina encontra o embaixador

Ibn Boo A reportagem traz fotos de cartões secretos guardados em locais inseguros: uma caixa na garagem, uma gaveta embaixo da televisão. Hoare, o ex-procurador distrital de Maryland nomeado por Trump, diz que os lapsos de cuidado e vigilância do presidente mostram por que ex-funcionários não deveriam manter materiais confidenciais em casa sem segurança e lê-los em voz alta para outras pessoas, mas um júri poderia facilmente concluir que as ações de Biden foram inapropriados. “Intencional.” É apenas uma das várias referências aos lapsos de memória do atual presidente. “No julgamento”, escreve Hoare, “Biden se apresentará ao júri como fez em suas conversas conosco como um velho simpático, com boas intenções e memória fraca.” O promotor observa que Biden não se lembrava de quando foi vice-presidente, “nem mesmo dentro de vários anos” quando seu filho Beau morreu; e que “parecia confuso ao descrever o debate sobre o Afeganistão isso já foi tão importante para ele.” Em resposta a perguntas de repórteres que lhe perguntaram se embora este relatório não pretendesse aumentar a preocupação sobre sua idade, Biden respondeu combativamente que tais preocupações eram para “apenas alguns de vocês”: “Sou a pessoa mais qualificada para ser Presidente dos Estados Unidos e para terminar o meu trabalho.” Depois, quando o presidente falou sobre os esforços para alcançar um cessar-fogo em Gaza e disse que a resposta de Israel era “exagerada” (uma das críticas mais duras já dirigidas ao governo de Netanyahu), o presidente caiu numa gafe, especificando Sisi é o presidente do México, não do Egito. Os advogados do presidente também responderam com raiva, acusando Hoare de “destruir a investigação com comentários estranhos, infundados e irrelevantes”. READ A polícia alemã prendeu Greta Thunberg e a levou à força para Lutzrath (vídeo)