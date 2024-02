Economista, a demissão de Zalozny pode punir Zelensky: “Uma nova fase da guerra começou e o presidente corre o risco de cometer erros”

A demissão do Comandante Supremo das Forças Armadas em Kiev, Valery Zalozny, anunciada pelo Presidente Volodymyr Zelensky, ameaça punir o líder ucraniano e ter repercussões negativas para o conflito contra a Rússia. O semanário britânico The Economist escreveu que o general desempenhou um papel “decisivo e contra todas as probabilidades” na repulsão das forças de Moscovo nos primeiros dias da invasão e assim ganhou grande popularidade entre as suas tropas e civis ucranianos. Mas, acima de tudo, a decisão de substituir a liderança do exército representa o início de uma nova fase da guerra, pois a escolha do líder ucraniano “pode estar errada”, afirma o jornal. O jornal acrescentou: “A questão mais importante é se Zelensky será capaz de tirar vantagem da explosão do General Zalozny para redireccionar a sua visão da guerra”, o que levanta algumas dúvidas sobre a escolha do substituto, o General Oleksandr Sirsky, como ele fez. A reputação de um líder disposto a incorrer em custos elevados em termos de homens e equipamentos para enfrentar o inimigo. The Economist observa que, apesar das intenções de Zelensky, “a menos que algo completamente inesperado mude, uma guerra definida por terra é uma guerra que a Ucrânia não pode vencer”. Portanto, torna-se extremamente importante estabelecer uma relação de plena cooperação entre líderes políticos e militares com objetivos específicos e comuns, bem como aumentar a capacidade de produção de armas a nível nacional, confiando e reduzindo a dependência da ajuda externa.