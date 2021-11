Variante sul-africana do Omicron: sintomas, infecções, vacinas, mutações

A alternativa africana Omicron (B.1.1.529) explode no palco da pandemia de Covid. Qual é o seu perigo? Quão comum é isso? A vacina é um furo? Inicialmente identificado na África do Sul e Botswana, Omicron tornou-se internacionalmente desconhecido: um caso foi encontrado na Bélgica. Ilustrar Hong Kong e Israel em meio a muitas perguntas que, por falta de dados, não são fáceis de responder no momento. Os sintomas, segundo informações da África do Sul, não parecem diferir dos produzidos pela variante delta. É muito cedo para falar sobre vacinas em risco, embora a Pfizer e a Moderna estejam dispostas a desenvolver versões atualizadas de seus medicamentos.

Leia também

A identidade da Omicron foi estabelecida pela Organização Mundial de Saúde, que “promoveu” a variante a um estado de “preocupação”. A variante B.1.1.529 foi relatada pela primeira vez à Organização Mundial de Saúde da África do Sul em 24 de novembro. A situação epidemiológica do país caracterizou-se por três picos distintos nos casos notificados, sendo o último principalmente da variante delta.

No entanto, nas últimas semanas, “as infecções aumentaram significativamente – conforme relatado na nota da OMS – em conjunto com a descoberta da variante B.1.1.529. A primeira infecção confirmada conhecida de B.1.1.529 veio de uma amostra coletada em 9 de novembro de 2021. ”.”. Os dados sugerem que “o Omicron pode ter uma vantagem de crescimento” e, portanto, ser mais contagioso, “além de um risco maior de reinfecção do que outras variantes preocupantes”.

A variante covid africana foi detectada em mais de 80 amostras de acordo com dados fornecidos por especialistas dos CDCs africanos. É preocupante a presença de mais de 30 mutações apenas na região da proteína spike, que são responsáveis ​​pela entrada do vírus SARS-CoV-2 nas células humanas. “A variante B.1.1.529 mostra mais mutações no genoma do vírus”, reiteraram os especialistas do CDC africano. “Alguns foram detectados em variantes anteriores, como alfa e delta, e foram associados ao aumento da transmissibilidade e evasão imunológica.” Em outras palavras, abundam as evidências sobre o aumento da infecção.

Muitas das outras mutações identificadas, no entanto, indica Cdc, ainda não estão bem caracterizadas e não foram identificadas em outras variantes circulantes atualmente. Portanto, investigações adicionais estão em andamento para determinar o impacto potencial sobre a capacidade do vírus de se espalhar de maneira mais eficiente, o efeito sobre a eficácia da vacina e a evasão da resposta imune, e a capacidade de causar doenças mais graves ou leves.