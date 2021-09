França convoca os embaixadores dos Estados Unidos e da Austrália após o “fracasso” do submarino

EU ‘Austrália Cancela um grande contrato de compra para submarinos a partir de França NS Paris embaixadores de Estados Unidos da America e sim Canberra. Os dois diplomatas retornarão à capital para consultas após o anúncio da parceria estratégica entre Washington, Londres e Austrália, que levou ao cancelamento dos contratos assinados. Fato descrito pelo Chanceler como “perigo excepcional” Jean-Yves Le Drian. A pedido do Presidente da República, decidi retornar imediatamente a nossos embaixadores nos Estados Unidos e na Austrália a Paris para consulta. Esta decisão excepcional é justificada pela gravidade excepcional dos anúncios feitos em 15 de setembro O ministro disse em um comunicado.

Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália anunciaram o nascimento Okos, Tripartite Partnership for Security, queria compartilhar Técnica no campo de Segurança de TI, Inteligência artificial, sistemas subaquáticos e capacidades de ataque de longo alcance. Segundo o acordo, está planejado fornecer à Austrália uma frota de submarinos A propulsão nuclear. Durante o anúncio de Joe na videoconferência conjunta BidenBoris Johnson h scott MorrisonO presidente dos Estados Unidos indicou a necessidade de garantir a preservação da região Indo-Pacífico “livre e aberta” e manter o ritmo com o “ambiente estratégico atual da região”.

Imediatamente após o anúncio, o chefe da diplomacia francesa disse que estava “indignado” e disse: “Isso não aconteceu entre aliados”, referindo-se ao abandono da Austrália do contrato que a ligava à França. “Facada nas costas”. Longe da posição da Austrália, Le Drian também disse estar preocupado com o “comportamento americano” e com esta decisão “Unilateral, brutal e imprevisível” O que é “muito parecido com o que Trump estava fazendo”. Em seguida, explicou que soube “de repente, pela declaração do presidente Biden, que o contrato entre os australianos e a França estava terminando”, e que os Estados Unidos iriam apresentar aos australianos uma oferta nuclear de conteúdo desconhecido. Ele concluiu dizendo: “Vamos ver o que acontece.” “Nossa posição é muito consistente, do ponto de vista bruto mal-entendido e solicitar esclarecimentos ilustrações por ambos.”

Hoje veio a ação diplomática, diante da qual a Austrália disse entender a “decepção” de Paris após a Segunda Guerra Mundial Carta de Okos, enquanto espera poder continuar a trabalhar em estreita colaboração com Paris. “Compreendo perfeitamente a decepção. Não há dúvida de que essas são questões muito difíceis de administrar”, disse o ministro das Relações Exteriores australiano a Washington. Mary’s Pine. “Mas continuaremos a negociar de forma construtiva e próxima com nossos colegas na França”, disse ele.American Enterprise Institute.