Pare o salário imediatamente para aqueles que não têm um passe verde que pode ser resgatado em pequenas empresas

Stefano Guidi via Getty Images TURINO, ITÁLIA – 13 DE SETEMBRO: Funcionários da escola verificam o green card de alunos e pais dentro de uma escola em 13 de setembro de 2021 em Torino, Itália. Estima-se que quatro milhões de alunos voltem à escola na Itália quando as aulas forem reabertas. A certificação da vacina, chamada de corredor verde na Itália, é obrigatória para professores e para qualquer pessoa que frequente escolas, incluindo os pais. 93% dos funcionários da escola foram vacinados e dois terços dos jovens de 12 a 19 anos receberam sua primeira dose. A reabertura gradual verá todas as instituições de ensino reabrir até 20 de setembro. (Foto de Stefano Guidi / Getty Images)

Não pagar imediatamente para quem vem trabalhar sem o Green Pass. Já para empresas com menos de 15 trabalhadores, a possibilidade de substituir quem não tem o certificado é uma possibilidade. Mais detalhes estão surgindo em relação ao Decreto de Compromisso do Corredor Verde Público-Privado que foi aprovado ontem no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Fontes governamentais confirmaram que “para funcionários da administração pública e trabalhadores do setor privado, não há salário desde o primeiro dia de trabalho sem o certificado verde”. Estas são as palavras que aparecem em uma nota do Palazzo Chigi.

Há uma penalidade financeira de € 600-1500 para trabalhadores que tenham acesso a trabalho no setor público em qualquer caso, em violação à obrigação do Green Pass.

Fontes governamentais também indicaram que as substituições estão planejadas em empresas com menos de 15 funcionários. “Há um sistema projetado para permitir que um empregador substitua temporariamente um trabalhador sem um certificado verde”, diz o memorando.