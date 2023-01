A OTAN deve se preparar para fornecer apoio de longo prazo à Ucrânia, e a guerra pode se arrastar por muito tempo porque a Rússia não tem intenção de desistir dela. Este é o cenário que Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, explicou em entrevista à BBC. “Devemos fornecer apoio à Ucrânia agora, incluindo apoio militar, porque esta é a única maneira de fazer com que a Rússia se sente à mesa e negocie de boa fé e respeite a Ucrânia como um estado independente e soberano na Europa”, disse ela. Letra da música.

Em setembro de 2022, o presidente Vladimir Putin iniciou uma mobilização parcial, preparando o terreno para um conflito prolongado. “As forças armadas da Ucrânia estão paralisadas há meses, mas sabemos igualmente bem que a Rússia mobilizou muitos homens e muitos estão sendo treinados no momento. Tudo isso – diz Stoltenberg – sugere que a Rússia está pronta para continuar a guerra e também para tente travar uma guerra. Novo ataque.

Enquanto isso, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está fazendo um balanço de sua mensagem habitual no Telegram. “45 drones Shahed foram abatidos na primeira noite do ano”, diz Zelensky, elogiando a Força Aérea e as Forças Terrestres. Os terroristas russos foram patéticos, começaram o ano novo da maneira usual. Nosso sentimento de solidão, autenticidade, a própria vida – tudo isso contrasta fortemente com o medo que prevalece na Rússia. Eles estão com medo, você sente. E eles estão certos em ter medo. Porque eles perdem. Drones, mísseis e qualquer outra coisa não os ajudarão. Porque nós estamos unidos, e eles estão juntos apenas pelo medo.”

Kyiv observa que a Rússia, também devido às sanções, começou a mudar de tática para bombardear a Ucrânia, combinando diferentes tipos de armas: usa drones iranianos, mísseis antigos, mísseis balísticos de alta precisão e S-300 redesenhados em diferentes configurações. “Vemos o impacto das sanções econômicas na Federação Russa. Eles estão tentando contornar as sanções, trazer componentes, mas não é fácil”, explicou o representante da Diretoria Principal ao “Ukrainska Pravda”. De acordo com relatórios de inteligência ‘Ukrainska Pravda’ do Ministério da Defesa ucraniano Vadym Skipetsky.

Skibitsky observou que os russos agora carecem de mísseis balísticos Iskander: o número de mísseis de cruzeiro Kh-101 e Kh-555 lançados está diminuindo. Ele acrescentou que o inimigo começou a sofrer com a falta do Multiple Launch Rocket System (MLRS).