500.000 italianos de férias no estrangeiro na passagem de ano – Crónica

Os italianos também estão voltando para viajar para fora da Itália. Depois de mais de dois anos de interrupção imposta pela epidemia, haverá mais de 500 mil réveillons para passar a última noite do ano do outro lado da fronteira. Isso foi estimado pela Assoviaggi, a Associação de Confesercenti de Agências de Viagens e Operadores Turísticos, com base em uma pesquisa realizada com os membros.

Boas notícias para o turismo organizado, cujo orçamento para 2022 continua insatisfatório: A retoma diz respeito, de facto, sobretudo aos meios de alojamento, enquanto as agências de viagens e os operadores turísticos registaram uma recuperação mais lenta, num contexto condicionado pelo aumento dos custos de gestão e dos preços. A Europa continua sendo o destino mais popular para turistas autônomos, mas a demanda por viagens de médio e longo prazo está aumentando. Os italianos procuram destinos culturais ou praias de cartão postal – talvez os dois – para passar a última noite diferente do ano.

O Oriente Médio recomeça. Em termos de países, o Egito está de volta com força, escolhido pelas riquezas do patrimônio cultural milenar da terra dos faraós, bem como por seus balneários. Mas toda a região do Oriente Médio tem demanda crescente: Omã, rico em patrimônios e praias da UNESCO, e Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita, cujo plano de investimentos em turismo está dando os primeiros frutos. Os números ainda são pequenos, porque é um destino para quem pode pagar: são necessários cerca de 7.000 euros para comemorar o ano de 2023 na Arábia, cujos tesouros culturais – como as cidades nabateias – sempre foram de difícil acesso para o turismo e em qualquer lugar hoje. A peculiaridade da viagem é que você está entre os primeiros ou poucos viajantes do mundo a visitar o país.

O Oceano Índico também está cheio de italianosAs Maldivas e Zanzibar estão na liderança, sendo que alguns deles também regressam à Tailândia. Excelentes números para as Ilhas Canárias e um maravilhoso retorno de Ano Novo aos EUA, com Nova York e Miami favorecidos, apesar de uma taxa de câmbio desfavorável.

“Depois de mais de dois anos de hiato, nestas férias finalmente há um primeiro retorno do turismo emissor, direcionado para fora da Itália. As dificuldades permanecem: Os preços das viagens aumentaram 20/30%, e a situação internacional não ajuda. Mas a demanda de viajantes italianos por alguns destinos ainda está se recuperando, mesmo que os níveis pré-vírus ainda estejam muito distantes”, explica Gianni Rebecchi, presidente da Assoviaggi.

2022 – acrescenta – foi registrado desde a primavera Recuperação meio lenta. No entanto, os números do final do ano nos dão esperança Reinicialização mais rápida em 2023para voltar ao normal em 2024. Um raio de esperança depois de anos muito difíceis: de 2020 a 2022, as perdas totais no faturamento do turismo organizado são estimadas em -27,1 bilhões.