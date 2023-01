“Coreia do Norte abre o ano com lançamento de míssil em direção ao Japão” – Corriere.it

para Equipe editorial on-line

A segunda em dois dias, a curta distância, no Mar do Japão

A Coreia do Norte lançou hoje um míssil balístico de curto alcance no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão. Isso foi declarado pelos militares sul-coreanos. O Estado-Maior de Seul acrescentou que este é o segundo teste consecutivo em dois dias, já que o míssil foi lançado do distrito de Yeongseong, na região da capital de Pyongyang.

A Yonhap disse, citando o Estado-Maior, que o míssil foi lançado do distrito de Yeongseong da capital, Pyongyang, e caiu no Mar do Leste, também conhecido como Mar do Japão. As tensões militares na península coreana aumentam acentuadamente em 2022, quando a Coreia do Norte realiza testes de armas anti-sanções quase todos os meses, incluindo o lançamento de seu míssil balístico intercontinental mais avançado de todos os tempos. A Coreia do Norte lançou três mísseis balísticos de curto alcance ontem, disseram os militares com sede em Seul, um dia depois que a Coreia do Sul testou com sucesso um veículo de lançamento espacial de combustível sólido. O lançamento norte-coreano ocorreu depois que cinco drones norte-coreanos invadiram o espaço aéreo do sul no início da semana. O ataque de drones da Coreia do Norte na segunda-feira foi o primeiro desse tipo em cinco anos e provocou um pedido de desculpas do ministro da Defesa de Seul depois que os militares não conseguiram abater um único drone, apesar de enviar aviões em uma operação de cinco horas.