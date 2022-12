Após o escândalo de corrupção na União Europeia, aqui está o primeiro passo em falso de Metsola: ele nomeia seu genro como primeiro-ministro. Então pense novamente (depois de discutir)

Certamente não foi a melhor forma de responder às críticas que recebeuUnião Europeia Depois de um escândalo Suborna Catar e Marrocos em Bruxelas. Assim, após a revelação de obrigatório Por decisão do Presidente do Parlamento da União Europeia, Roberta MetsolaNomear o genro como chefe de gabinete Mateus TaboneAqui o Presidente da Sociedade Europeia retirou-se. Seu porta-voz disse a ela em um tweet, Juri LassTenho o prazer de anunciar que a próxima Chefe de Gabinete do Presidente, Roberta Metsola, será Letícia Zuleta de Reales Ansaldo. Ele assumirá suas funções a partir de 1º de janeiro de 2023.”

No entanto, Just Laas confirmou pelo menos 24 horas antes ao jornal italiano a intenção do político maltês de confiar esta tarefa ao seu genro, Tabun. Uma decisão que contradiz completamente “reformas abrangentes” Promessas de Metsola, depois do escândalo de corrupção que varreu as instituições europeias, dado que teria garantido um salário aos familiares Entre 15.000 e 20.000 euros por mês Ao longo do mandato, além de lhe proporcionar amplas oportunidades de carreira nas instituições da UE.

A nomeação será feita após a nomeação do seu antecessor Alessandro Chiocetti Como secretário-geral do Parlamento, ele deixou claro que era “de acordo com o espírito e a letra das regras”. obrigatório Laas ao tentar justificar a escolha do genro da cacique: “Este é um cargo de confiança” e “Cabe apenas à cacique indicar alguém de sua confiança”.

Tabun se casou com a irmã mais nova de Metsola, Lisa Tedesco Tricas, em 5 de setembro de 2015. As regras do Parlamento Europeu desde 2009 proíbem os deputados de nomear “parentes”. Mas, tecnicamente, Tabone está perto, nem perto de ser de primeira qualidade. Laas respondeu aos pedidos de explicações do jornal explicando que Metsola teria preferido que a irmã se casasse com “alguém que esteja o mais afastado possível da política”, mas que “o presidente não tem muita influência sobre pessoas que se apaixonam e se acredita que” deveria ser permitido No entanto, ele não achou adequado ou legal que ele (Tabun) pedisse o divórcio para assumir o novo cargo. No entanto, a confiança demonstrada por Lass esvaiu-se após algumas horas, tanto que Metsola escolheu o grande passo para trás.