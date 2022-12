Estados Unidos preso, o suposto assassino de quatro estudantes da Universidade de Idaho

Hoje, a polícia anunciou a prisão de um homem de 28 anos acusado de matar quatro estudantes da Universidade de Idaho. A prisão ocorre após sete semanas de investigação pela polícia. O suposto assassino Brian Christopher Kohberger foi preso no nordeste da Pensilvânia durante a investigação do esfaqueamento fatal de 13 de novembro que abalou o campus de 9.000 pessoas e levou a universidade a aumentar a segurança e oferecer uma opção educacional remota para o restante do semestre de outono.

Kohberger foi detido pela Polícia do Estado da Pensilvânia e está detido na Cadeia do Condado de Monroe, aguardando extradição na terça-feira.

“Este foi um caso muito complexo e de grande escala”, disse o chefe da polícia de Moscou, James Frey, em entrevista coletiva. “Temos certeza de que o trabalho não acabou. Apenas começou.” A próxima audiência de Kohberger está marcada para a tarde de terça-feira na Pensilvânia. O promotor distrital do condado de Latta, Bill Thompson, disse: “Este não é o fim da investigação. Na verdade, este é um novo começo.” O FBI e a Polícia Estadual de Idaho se uniram à polícia de Moscou para investigar mais de 19.000 denúncias enquanto procuravam os assassinos de Ethan Chapin e Zanna Kernodel, de 20 anos, e Madison Maugen e Kylie Gonçalves, de 21, durante o sono. Uma autópsia revelou posteriormente que cada aluno havia sido esfaqueado várias vezes e que alguns mostravam sinais de tentar lutar contra o agressor. Não havia indícios de agressão sexual.