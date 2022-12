Nasceu o governo que assusta gays e árabes – Corriere.it

para David Frattini

Após 563 dias, Bibi voltou ao poder. Ministros de extrema-direita, projetos discriminatórios e interesses da oposição

Em suas memórias, ele chama isso de “período”, uma pausa preenchida com pouco – ser líder da oposição não bastava – mais do que o trabalho de escrever e reescrever sua autobiografia. Levou 563 dias e Ele voltou ao poder, fechando a lacuna que ele deve ter sofrido no exílio. O governo de Benjamin Netanyahu tomou posse ontem, dividiu 31 ministros (apenas 5 mulheres) para acertar as mudanças já anunciadas por meio dos acordos firmados na coligação. Os opositores falam em extorsão (seria demais extrair a brecha política de um julgamento por corrupção), enquanto os analistas começaram a admitir que Bibi, como é apelidado, reuniu forças para ocupar seu sexto cargo como primeiro-ministro. Um bloco de extrema direita que pretende anexar os territórios palestinos que ocupa desde 1967 E “permitirá que ele perceba”, escreve Aluf Ben, diretor Haaretzo jornal da esquerda que se sente ameaçado – o seu estado de sonho: racista, religioso e autoritário».

E os conservadores tradicionais – “eleitores seculares do Likud que pagam impostos e mandam seus filhos para o exército”, comenta outro colunista – também estão preocupados não apenas com funções mais visíveis, como o Ministério da Segurança Nacional, que foi renomeado e expandido para Abra caminho para as ambições de Itamar ben Gvir, o líder do poder judaicoQue há apenas oito meses se preocupava com a inteligência interna Uma ameaça àquela “segurança nacional” que agora deveria protegê-lo.

Ou as finanças confiadas a Bezalel Smotrich: ele se declara “orgulhosamente homofóbico” e gostaria de impor a lei rabínica a todo o país, não fosse os empresários já protestando porque a “nação nascente” não pode descansar no Shabat ou pelo menos quer continuar a sair e se divertir após a escravidão por seis dias. READ China, um turista preso em uma ponte de vidro destruída pelo vento - Corriere.it

O que assusta as cláusulas são os detalhes importantes dos acordos entre as duas partes. Como aqueles que assinaram com Avi Maoz, o único eleito de sua facção, para quem Netanyahu inventou o escritório “Identidade Judaica”, com um orçamento de US$ 125 milhões para disseminar a ideologia extremista nas escolas. Maoz e seus aliados pedem uma mudança na Lei do Retorno que, desde a fundação do estado, permite que qualquer pessoa com um avô de ascendência judaica obtenha a cidadania em resposta às regras nazistas que marcam como tal e escolhem para quem enviar campos de extermínio: Os ultraortodoxos exigem frases que respeitem as normas religiosas, e os judeus – e, portanto, israelenses em potencial – são feitos apenas por descendência matrilinear..

Eles até conseguiram levar um projeto de lei ao parlamento Alteração da Lei Anti-DiscriminaçãoIsso permitiria que restaurantes, gerentes de hotéis, médicos e motoristas de táxi negassem entrada, serviço ou tratamento a membros da comunidade LGBTQ+, mulheres ou árabes israelenses com base na sensibilidade religiosa.

Agora Maoz está tentando afirmar que não é “contra os solteiros gays, mas quer acabar com a agenda política do movimento”, como prova de que está se oferecendo para votar em Amir Ohana, do Likud, como presidente do Knesset, o primeiro parlamentar abertamente gay a servir como Orador do Knesset. situação. No Open House em Jerusalém, eles lembram bem das campanhas de Maoz para impedir que a Parada Gay acontecesse na cidade e da visitação — obrigatória, ele teve que fazer uma petição contra o desfile — de seu parceiro Ben Gvir: Ele usava luvas de látex por medo de serem contaminadas . READ Nova Caledônia continuará a fazer parte da França