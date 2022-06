Carros na multidão em Berlim: professor assassinado. A prisão de um alemão-armênio de 29 anos

Berlim, 8 de junho de 2022 – carro Gestão atingir a multidão no coração Berlim, em Charlottenburg, professor morto Ele tem 51 anos e machuca os outros 17 pessoas, Incluindo um grupo de alunos em viagem de campo e uma mulher grávida. seis são Em caso muito sério.

O local do acidente é lá BridgedplatzO ataque ao mercado de Natal ocorreu em 19 de dezembro de 2016.

O motorista do pequeno carro prateado Renault que causou o desastre – A Um cidadão alemão de 29 anos de ascendência armênia, Gor H. – Ele foi preso. Ela terá uma deusa Problemas psicológicos. Segundo o jornal Bild, uma pessoa foi encontrada no carro carta de confissãoNo entanto, ainda não está claro por que o jogador de 29 anos fez o gesto. Enquanto a ministra do Interior de Berlim, Iris Spranger, revelou que mais de uma carta real de reclamação foi encontrada no carro Dos cartéis que se referem à Turquia.

Carros na multidão em Berlim, as primeiras fotos da cena

a vítima Em vez disso foi Professoraque estava andando com um grupo de alunos. Imediatamente vários Policiais armados que protegeram a área e cerca de sessenta bombeiros. Segundo o Bild, o incidente ocorreu no cruzamento da Ränkestrasse e Tawentzenstra: Breitscheidplatz é onde o terrorista estava em dezembro de 2016 Anis Omari Um caminhão foi sequestrado e caiu sobre a multidão que visitava o mercado de Natal: foram 11 mortos e dezenas de feridos.

gravemente ferido Outro professor Acompanhando 24 alunos do décimo ano. Reportagens da mídia local. O capítulo veio de Bad Arlsen, na terra de Hesse.

porta-voz da polícia de Berlim, Anya Dershky, Ele disse à Ansa: “Não podemos descartar nada ainda, estamos especialmente focados na hipótese gesto voluntário você odeia acidente caiu sobefeito da drogaEle disse, depois acrescentou: “Os investigadores não podem descartar motivo político“, Como mencionado.

Até o número de feridos mudou várias vezes durante este dia de medo e terror para o povo de Berlim. Adrian Fentz, Dos bombeiros da capital, a quem a ANSA chamou no final do dia, explicou que foram imediatamente socorridos. 17 pessoas, Seis deles ainda correm risco de vida e três estão em estado grave. “A maioria dos envolvidos tem entre 15 e 16 anos”, acrescentou.

o mapa

dinâmica

Após atropelar um grupo de pessoas, o homem que dirigia o pequeno Renault prateado voltou à pista e Bati na vitrine de uma grande fábrica de perfumes, Após 200 metros. E é um detalhe que saiu logo do primeiro depoimento da polícia. O homem foi interrogado para esclarecer a natureza da verdade. De acordo com algumas testemunhas que falaram ao Bild Al Man Ele vai tentar escapar a pé Mas os transeuntes poderiam tê-lo obstruído e o entregado à polícia.

O carro Ele estava viajando em alta velocidade, cerca de 150 km/h ao longo da Taunzenstrasse. Isso foi relatado ao Berliner Morgenpost por A Testemunha ocular, cujo carro foi tocado pelo Renault envolvido no acidente. A polícia anunciou no momento que a dinâmica do acidente e os motivos que determinaram os fatos não são claros. Há várias centenas de metros entre o primeiro ponto de impacto na Rankestraße e o final da pista do carro na janela quebrada na Marburger Straße.

tentativa de escapar

Segundo algumas testemunhas, e o jornal Bild continua a noticiar, o jovem de 29 anos, já conhecido da polícia, também terá tendem a fugir Depressa, mas foi interceptado por transeuntes Que ele baniu e entregou aos agentes. Quaisquer que sejam os motivos, seu gesto mais uma vez trouxe pânico ao coração de Berlim, em uma das ruas mais queridas e frequentadas da cidade também por turistas. A Tauentziestrasse, também famosa pelo Kadewe, o clássico shopping center de Berlim Ocidental, agora estará fechada ao tráfego a noite toda.