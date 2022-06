Ucrânia: Zelensky, o destino de Donbass decidido em Severodonetsk. Moscou, levantando a proibição de portos “mas as primeiras sanções” – Europa

No 105º dia da guerra, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Ele avalia o conflito que identifica como “difundido” em um discurso ao qual se refere Severodonetsk Como oO epicentro do conflito no Donbass. É uma batalha muito feroz e muito difícil – diz -. Talvez um dos mais difíceis desta guerra. Em muitos aspectos, o destino do Donbass foi determinado lá. ”

Enquanto isso, o avanço russo continua no leste da Ucrânia, e na frente diplomática está ficando cada vez mais quente A questão do trigo. A Rússia não atacará se a Ucrânia começar as atividades de desminagem em seus portos para permitir a passagem de navios que transportam grãos. Isto foi confirmado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergey Lavrov Durante uma conferência de imprensa conjunta em Ancara com o seu homólogo turco Mouloud Cavusoglu. Sobre um possível encontro entre o presidente russo Presidente russo Vladimir Putin e ucraniano Volodymyr ZelenskyLavrov disse a Cavusoglu, que a equipe de negociação deve retomar o processo de negociações, a bola está no campo de Kyiv.

Nenhum acordo concreto foi alcançado na reunião de Ancara entre os representantes da Rússia e da Turquia: A Ucrânia está agora à espera de contactos entre os lados ucraniano e turco. O anúncio foi feito em um briefing apresentado pelo embaixador ucraniano na Turquia, Vasyl Bodnar. “Agora estamos ansiosos pela comunicação entre os lados ucraniano e turco para encontrar um terreno comum”, disse Bodnar, enfatizando que é importante para a Ucrânia que a Turquia continue a atuar como mediadora e negociar com a Ucrânia e a Rússia. A liberação é do interesse da Ucrânia e da Turquia. Em vez disso, acredita o embaixador, a Rússia tem interesses opostos: não libertar grãos ucranianos dos portos, mas vender “mais de seus próprios grãos e roubar o que temos nos territórios ocupados”. De acordo com Bodnar, os russos devem primeiro retirar e fechar esses portos, e então “será possível falar em remover minas, deixar os portos e exportar grãos com segurança”.

O pássaro preto voa no trigo

A Rússia permitirá o levantamento da proibição de exportação de grãos dos portos ucranianos, mas em seus próprios termos. O ministro das Relações Exteriores voou para Ancara depois que a visita a Belgrado desapareceu devido ao fechamento do espaço aéreo europeu Sergey Lavrov Ele apóia os esforços de mediação turcos e promete que Moscou não usará a remoção de minas das águas da costa do Mar Negro para atacar portos. “Estas são as garantias do presidente da Rússia e estamos prontos para formalizá-las de alguma forma”, disse ele. Mas ele alertou que o primeiro passo recai sobre os ombros de Kyiv para limpar os portos. Ele explicou que para facilitar a solução da crise alimentar global, a Rússia está disposta a negociar com a mediação das Nações Unidas. Mas do Ocidente, Moscou quer alívio das sanções em troca. Aplicativo patrocinado pela Turquia. A leitura da pergunta difere na frente ucraniana: “A Rússia continua sua guerra mesmo além das fronteiras ucranianas. Diz que quer evitar uma fome mundial, mas rouba reservas de grãos. Estamos lançando uma iniciativa anti-verdade. A Rússia não respeita quaisquer leis ou acordos de guerra e nomearemos os responsáveis ​​por eles”. Isto foi afirmado pelo chefe da Verkhovna Rada da Ucrânia Ruslan Stevanchuk, falando na sessão plenária do Parlamento Europeu. Ele atacou: “Quem causou tanto dano deve compensá-los”.

Armas da Itália

Tive uma conversa frutífera com o Ministro da Defesa Lorenzo Guerini. Estamos ansiosos para receber o terceiro pacote de ajuda de segurança do lado italiano. Agradecemos imensamente o apoio da Itália na luta contra o Estado terrorista. Assim, em um tweet do Ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov, até agora, dois decretos ministeriais conjuntos foram aprovados pela Itália para enviar armas para a Ucrânia.

Retomada das negociações

Existe a possibilidade de retomar as negociações entre a Rússia e a Ucrânia para chegar a um cessar-fogo. O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, conforme relatado pela Anatólia, durante uma conferência de imprensa conjunta em Ancara com seu colega russo, Sergei Lavrov.

Agência ANSA Uma fonte de segurança da agência de notícias russa TASS (ANSA) informou que mais de mil soldados ucranianos e mercenários estrangeiros que se renderam a Mariupol foram levados à Rússia para interrogatório.

A situação no campo

Uma escola e um prédio administrativo foram atingidos por ataques aéreos russos em Bakhmut, estado de Donetsk, esta manhã. “A escola foi completamente destruída”, disse o Ministério do Interior da Ucrânia, acrescentando que, de acordo com as primeiras informações das equipes de resgate no local, houve vítimas. O bombardeio russo destruiu dois hospitais em Severodonetsk e Rubizhin, como evidenciado por novas imagens de satélite tiradas pela Maxar Technologies e publicadas pela CNN. Uma grande pintura foi pintada no telhado do hospital em Severodonetsk Cruz Vermelha. No sul de Robijn, além do hospital, uma empresa farmacêutica e os prédios ao redor foram destruídos.

Kyiv afirma que o progresso na região foi prejudicado. Em seu relatório matinal sobre as operações, ele disse: “Na direção de Severodonetsk, o exército de Kyiv interrompe a ofensiva das forças russas e os combates continuam. A tentativa de assumir o controle das cidades vizinhas de Toshkivka e Ustinivka também foi rejeitada. ” Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, relatado por UNIAN. Ninguém vai desistir em Severodonetsk. Os russos querem capturar a cidade até 10 de junho. batalhas ferozes“Nossos defensores estão lutando por cada centímetro da cidade”, disse o comandante do Exército Regional de Lugansk, Sergei Gaidai, segundo o Guardian. “Os russos não controlam a estrada Lyschansk-Bakhmut, mas estão atirando pesadamente. Não usamos esta estrada, é muito perigosa. As forças russas estão novamente planejando atravessar o rio Seversky Donets para construir uma ponte para a ofensiva, ” ele adicionou.

perdas do exército russo

“Mais de 31.000 soldados russos já morreram na Ucrânia. Desde 24 de fevereiro, a Rússia vem matando quase 300 de seus soldados todos os dias por uma guerra completamente sem sentido contra a Ucrânia. E de qualquer forma chegará o dia em que o número de baixas será venha”, disse ele mesmo.O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no Telegram que a Rússia excederá o limite permitido.

inverno duro

O presidente Volodymyr Zelensky anunciou que Ucrânia vai suspender todas as exportações de gás e carvão, à luz do que ele acredita ser “o inverno mais difícil de todos os tempos por causa da guerra”. “Não venderemos gás e carvão para o exterior. Toda a produção se concentrará no atendimento da demanda doméstica”, disse ele em sua última mensagem em vídeo. Por sua parte, o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmygal disse que a produção de carvão nas minas do estado caiu em um terço desde o final de fevereiro e recomendou “preparar-se para a estação de aquecimento mais difícil de todos os tempos na Ucrânia”. O governo ucraniano instruiu a estatal Naftogaz a estocar pelo menos 19 bilhões de metros cúbicos de gás nas instalações de armazenamento subterrâneo da Ucrânia.



Porto de Berdyansk reaberto

porto do sudeste da ucrânia BerdyanskOcupado pelos russos, reaberto após a desminagem, e os primeiros navios que transportam grãos devem partir no final desta semana, Vladimir Rogov, membro do conselho da autoproclamada administração local, disse à agência de notícias russa TASS: “Tudo está pronto para o E as pílulas provavelmente sairão primeiro. Já há muitas pílulas aqui, e todos os elevadores estão cheios. O chefe da Administração Militar e Civil, Yevgeny Palitsky, disse que os territórios ocupados pelo exército russo na região de Zaporozhye, no sudeste da Ucrânia, fornecem grãos para o Oriente Médio. “Enviamos trigo pela Rússia e os contratos iniciais foram assinados com a Turquia – disse ele – os primeiros trens deixaram a Crimeia para o Oriente Médio. Este é um mercado tradicional para a Ucrânia.” O presidente disse que a crise alimentar e de grãos na Ucrânia é resultado de “um bloqueio frio, cruel e calculado por Putin em alguns dos países e povos mais vulneráveis ​​do mundo. A comida se tornou parte do arsenal de terrorismo do Kremlin”. Comissão da União Europeia Ursula von der Leyen Falando na sessão plenária do Parlamento Europeu, ele enfatizou que as sanções europeias não visam alimentos proibidos na Ucrânia.