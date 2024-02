“Navalny tinha hematomas pelo corpo e sofria de convulsões” – Notícias

O corpo de Alexei Navalny apresenta “hematomas” que podem ser causados ​​pelo procedimento de contenção devido às convulsões, e um, em particular, é consistente com a massagem cardíaca realizada nele na tentativa de reanimá-lo. A afirmação foi feita por um funcionário do serviço de ambulância do Hospital Salekhard, na região do Ártico russo, que também confirmou que o corpo se encontra na morgue daquele hospital, onde ontem foi negada a entrada à mãe e ao seu advogado, depois de alguém ter sido levado às pressas. Ela disse a eles que a morte estava relacionada à “síndrome da morte súbita”. Entretanto, da Alemanha, o tablóide Bild lança a hipótese, sem citar fontes diretas, de que o opositor morreu “talvez pouco antes da sua possível libertação” no âmbito de uma “troca de prisioneiros” entre os Estados Unidos, a Rússia e a Alemanha. Em suma, a sua morte poderia ter estragado o plano que Vladimir Putin sugeriu numa entrevista recente com o jornalista americano e antigo rosto da Fox News, Tucker Carlson.

O jornal alemão escreveu que o presidente russo queria recuperar o agente que disparou contra um opositor em Berlim em 2019. “Falava-se sobre a possibilidade de Putin, em troca, libertar Navalny”. Além disso, há já algum tempo que se discute uma possível troca de prisioneiros entre Moscovo e Washington, que apela à libertação do antigo fuzileiro naval Paul Whelan e do jornalista Ivan Gershkovich, ambos detidos em prisões russas sob acusações de espionagem. A tese do Bild, ainda não confirmada, contrastará com a reconstrução da equipa de Navalny, que ontem acusou publicamente as autoridades de Moscovo de cometer um “assassinato planeado”. Embora muitos líderes ocidentais tenham questionado diretamente Putin, como o presidente dos EUA, Joe Biden, fez novamente nas últimas horas. A embaixadora dos EUA na Rússia, Lynn Tracy, juntou-se a centenas de russos que depositaram flores em homenagem a Navalny em frente à sede de Lubyanka, antiga sede do serviço de inteligência soviético (KGB) e agora do serviço de inteligência russo (FSB). A embaixada escreveu na sua conta do Telegram: “Hoje lamentamos a morte de Alexei Navalny e de outras vítimas da repressão política na Rússia”. Ontem à noite, o embaixador britânico também colocou flores no mesmo local em memória do falecido opositor. No entanto, segundo a ONG Ovd-Info, que presta assistência jurídica a prisioneiros, cerca de 400 cidadãos foram detidos durante manifestações de condolências que ocorreram nos últimos três dias em mais de 30 cidades russas. Destes, cerca de 130 foram libertados sem acusações.

Ainda hoje, como descobriu imediatamente a agência de notícias italiana ANSA, muitos moscovitas fizeram fila para deixar homenagens florais ao pé do Muro da Dor, um memorial dedicado às vítimas da repressão soviética. A polícia limitou-se a isolar a praça para regular a entrada e fiscalizar as bolsas e mochilas de quem quisesse se aproximar do memorial. Na ausência de comunicações oficiais ainda sobre as circunstâncias da morte de Navalny, na colónia penal IK-3, na região ártica de Yamalo-Nenets, o jornal da oposição Novaya Gazeta citou o depoimento de um funcionário dos serviços de emergência do Hospital Salekhard. Capital da região. Depois de confirmar a presença do corpo na morgue daquele hospital, a fonte falou na presença de “hematomas”, sem necessariamente associá-lo a possíveis atos de violência. “Esses hematomas – diz o trabalhador – aparecem depois das convulsões. A pessoa treme com as convulsões, tenta contê-las e é assim que aparecem os sinais.” Em seguida, a fonte falou especificamente sobre um hematoma no peito: “É algo – disse ele – que aparece como resultado de uma massagem cardíaca. Ou seja, tentaram ressuscitá-lo, mas ele morreu, provavelmente devido a uma parada cardíaca”. Mas quanto ao motivo, ninguém diz nada sobre a detenção”, confirmou a mesma fonte, lembrando que ainda não foi realizada a autópsia. Entretanto, a esposa do ex-dissidente russo, Yulia Navalnaya, será convidada amanhã a participar no o Conselho dos Negócios Estrangeiros da União Europeia. “Os ministros da UE enviarão uma forte mensagem de apoio aos combatentes da liberdade da Rússia e honrarão a memória de Alexei Navalny”, escreveu o Alto Representante Josep Borrell em “O regime violento que devemos confrontar e conter na Ucrânia”. perseguição incivilizada.

