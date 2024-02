“Não há confiança, falta o líder” – El Tiempo

“A liderança do Hamas está à procura no estrangeiro de uma alternativa ao seu líder na Faixa de Gaza, Yahya Al-Sinwar, enquanto as brigadas do movimento em Khan Yunis foram desmanteladas e um ataque a Rafah surge no horizonte.” Isto foi afirmado pelo ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, de acordo com o jornal Times of Israel. “O Hamas não confia nos seus líderes, isso é muito claro”, diz Gallant depois de analisar a situação com o comandante do Comando Sul das FDI, major-general Yaron Finkelman. O ministro afirma que “o Hamas em Gaza não está a responder e não há ninguém com quem conversar como líder no terreno”, acrescentando que a liderança do Hamas no estrangeiro está à procura de novos líderes em Gaza.

Em Khan Yunis, Gallant disse que cerca de 200 supostos terroristas se renderam às forças do Hospital Nasser e dezenas do Hospital Al Amal, indicando a perda do “espírito de luta” do Hamas. “As pessoas que tinham RPGs, armas e fuzis não lutavam. “Isto diz algo sobre a sua compreensão das relações de poder, que eles compreenderam que o seu destino era a rendição ou a morte e que não havia uma terceira opção.” Galant disse que a Brigada Khan Yunis do Hamas foi “derrotada”. Ele ressalta que o Hamas “permaneceu com forças marginais nos campos centrais e com a Brigada Rafah, e o que os impede do colapso total como sistema militar é a decisão do exército israelense”. “Não há ninguém aqui para ajudá-los, nem iranianos, nem ajuda internacional”, diz Gallant, prometendo que o exército israelita irá desmantelar as seis brigadas restantes do Hamas, duas no centro de Gaza e quatro em Rafah. O ministro acrescenta: “Não temos o direito de parar enquanto houver 134 reféns” detidos pelo Hamas.