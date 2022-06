O Kremlin: “Pressione o gás porque a UE não devolve as turbinas”. Preços + 7%. A Rússia é o fornecedor número um de petróleo para a China

Temos gás pronto para exportação, mas os europeus precisam Retorno de turbina reparado para tubo Nord Stream (O gasoduto que liga a Rússia e a Alemanha com capacidade de 30 bilhões de metros cúbicos por ano, assim)Assim disse o porta-voz do Kremlin Dimitri Peskov, Conforme relatado pela Interfax. “Os europeus não devolveram as turbinas do gasoduto Nord Stream após a manutenção, e esse é o motivo do atraso no fornecimento de gás para a Europa”, acrescentou. Até hoje, a Gazprom entregará menos gás do que a Eni encomendou. Isso pode ser lido na plataforma técnica GME, que fornece constantemente informações técnicas sobre os fluxos de alimentação do sistema de energia. Tensões que persistem Pague o preço de combustível, está sendo negociado hoje na Bolsa de Valores de Amsterdã a 126 euros por megawatt-hora, um aumento de 7% em relação ao fechamento da última sexta-feira.

A Gazprom também decidiu Não reserve espaço extra Para o envio de gás para a Europa através de gasodutos ucranianos para o mês de julho. é um Em um sinal de que os suprimentos de Moscou podem permanecer estagnados por semanas. A Alemanha chamou os cortes de fornecimento russos de “motivação política” e não devido a problemas técnicos, disse a Gazprom. O fornecimento de gás no próximo mês pode ser ainda menor, já que todo o gasoduto Nord Stream deverá ser desligado por vários dias devido a trabalhos de manutenção. A Comissão Europeia está a explorar a possibilidade de introduzir um Limite de preço de gás temporário. Um porta-voz da UE disse esta manhã, confirmando o compromisso de Bruxelas após o mandato recebido há três semanas pelos Chefes de Estado e de Governo da União Europeia. No resultado da cúpula de 30 e 31 de maio, os líderes pediram a Bruxelas que aja internacionalmente por isso Avaliar, se for caso disso, a viabilidade da medida.

A Rússia se tornou o maior fornecedor de petróleo da China ao ultrapassar Reino Arábia Saudita. Emerge dos dados alfandegários chineses divulgados hoje relacionados ao mês maionese. Pequim recebe petróleo bruto de Moscou com um desconto significativo em relação aos preços de mercado (US$ 112 o barril hoje), já que as sanções ocidentais “forçam” a Rússia a recorrer a outros clientes. Mês passado China comprou 8,4 milhões de toneladas de petróleo russo, 28,5% a mais que em abril e 55% a mais que no ano anterior. O valor das mercadorias, principalmente entregues por navio e por meio do oleoduto que liga os dois países, é de aproximadamente US$ 7,5 bilhões. (7,1 bilhões de euros). China, comoÍndiaMoscou está aproveitando uma oferta particularmente vantajosa de Moscou que vende seu petróleo a US$ 20-30 o barril mais barato.

Afinal, os preços ainda estão muito altos (+53% em relação ao ano passado) para garantir altos lucros para o fornecedor. A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, depois dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, com um Tem uma capacidade de produção de aproximadamente 10 milhões de barris por dia E reservas de 107 bilhões de barris. A China é o segundo maior consumidor de petróleo bruto depois dos Estados Unidos, usando-o quase diariamente 14 milhões de barris. Destes, 10 milhões foram adquiridos do exterior pela indústria chinesa O primeiro importador do planeta. Na semana passada, o presidente chinês Xi Jinping Teve uma conversa por telefone com o presidente russo Presidente russo Vladimir Putin. Segundo a Xinhua, Xi disse a Putin que a China está “pronta para continuar Suporte mutúo Com a Rússia em questões relacionadas à soberania, segurança e questões de grande preocupação.”