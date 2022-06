“Vivemos hoje, vivemos vendendo roupas” – Corriere.it

A partir de Lorenzo Cremonese, envie para Kramatorsk

O conto de Helena, a produtora de mel, entre as barracas: “As colmeias foram destruídas pelos russos” Mikhail: “Estávamos importando café, estamos prestes a fechar”

É uma tradição que remonta aos últimos anos da União Soviética: todos os domingos de manhã nas calçadas e nas áreas arborizadas ao redor do mercado coberto no Corso Parque Habitantes dos bairros populares de Kramatorsk Eles vêm para vender suas coisas. Além das barracas normais, qualquer um pode empilhar roupas de segunda mão, sapatos de vovô, bicicletas de criança ou louça velha. Mas, recentemente, o mercado de pulgas é um espelho da crise econômica causada pela invasão russa em 24 de fevereiro, que empobreceu setores maiores da população ucraniana. “Só quem ainda tem pais idosos em casa é poupado e recebe pensão do Estado, mas fora isso o desemprego é normal e o fim da renda fixa também. Vivemos hoje”, dizem Maria, Alina e Margarita, respectivamente, com 69, 74 e 74 anos. 58, Todos sem trabalho e sem pensão e cujos filhos foram deslocados para o exterior desde os primeiros dias da guerra. “Nunca pensamos que teríamos que vender nossas roupas e lençóis em casa para tentar nos alimentar”, dizem eles, mostrando trouxas de camisas, saias e calças espalhadas no gramado na frente deles. Em seus cinquenta anos uma cadeira dobrável e sugere um pouco de grifo ferramentas de trabalho enferrujadasincluindo chaves pesadas usadas por petroleiros russos na Segunda Guerra Mundial.

colapso econômico “Todos nós voltamos a níveis de vida semelhantes aos de nossos avós durante a invasão nazista. Esperamos que isso acabe logo, porque não podemos avançar assim”, grita Helena, 54, que vende mel produzido pelas abelhas de seus negócios familiares. “Nos últimos anos, estamos indo bem. Em 2021, superamos em muito as seis toneladas de mel, o que nos garante excelentes lucros. Eles também vieram comprá-lo de Kyiv e Carcóvia. Mas nossas células estão localizadas em zonas de combate, parte das quais ocupada pelos russos. Então tivemos que mover abelhas aqui em Kramatorsk e este ano teremos sorte se conseguirmos produzir meia tonelada. Não vamos nem cobrir as despesas.” Mikhail também relata o colapso econômico da Cup Coffee, empresa de Kramatorsk com a qual trabalhou por três anos: “Nós nos especializamos na importação de café, que torramos, criando novos blends que se tornaram muito populares. Em 2021, nosso volume de negócios ultrapassou um milhão e meio de hryvnias, mas em 2022 não chegará a 22.000 hryvnias. Um desastre .. proibição de importação .. não podemos trabalhar .. nos livramos dos estoques .. então fechamos.” Histórias que confirmam as avaliações alarmantes dos principais órgãos econômicos internacionais e levantam questões preocupantes sobre a resiliência da sociedade ucraniana envolvida em um conflito que ameaça virar gangrena a longo prazo. READ Expliquei a política libanesa facilmente

A linha da pobreza O Banco Mundial estima que até o final do ano, 70% dos cerca de 40 milhões de ucranianos (incluindo 5 milhões de refugiados no exterior e 7 milhões de deslocados internos) podem estar perto da linha da pobreza, o que significa viver com menos de US$ 5,5. Hoje, mas se a guerra continuar, 60% estarão bem abaixo desse limite até 2025. Em 2021, estimou-se que apenas 18% da população estava nesse nível. Estimativas muito semelhantes são fornecidas pelas Nações Unidas. E a Bloomberg Economics já prevê hoje que o produto interno bruto para 2022 será metade do de 2021. “Fica os mais pobres, aqueles que não têm recursos para viajar e têm medo de perder suas casas. “Nós os vemos todos os dias e os recebemos em nossas organizações de caridade locais”, disse Alexander, um padre ortodoxo de 38 anos associado ao Patriarcado de Kyiv que se separou do Patriarcado de Moscou. Nós o encontramos em sua pequena paróquia suburbana, onde ele mesmo arrecadou alimentos para distribuição: “Vejo pessoas lutando para sobreviver. Eles não recebem renda desde março e os preços continuam subindo.”