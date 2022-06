Macron perde maioria absoluta, boom do Le Pen-Mondo

Para Emmanuel Macron, dois meses após sua confirmação no Eliseu veio a derrota mais crítica. Um colapso que supera todas as expectativas para um presidente que ganha a maioria absoluta no segundo turno das eleições legislativas. Jean-Luc Melenchon venceA plataforma da esquerda que tropeça na maioria presidencial. Vitória de Marine Le PenO que aumenta dez vezes o número de deputados na Assembleia Nacional, sem sequer fazer campanha eleitoral.

Assim, a Assembleia Nacional sai das urnas com um equilíbrio turbulento. Emmanuel Macron com sua coalizão de grupo! Está longe da maioria absoluta necessária para governar: 289 cadeiras. No primeiro semestre Tinha 341 deputados, hoje entre 210 e 230De acordo com as últimas expectativas. Perseguindo Novatos Jean Luc Melenchon, com lugares entre 170 e 190. Marine Le Pen, com O Rally Nacional que sobe para 80-95 lugares em comparação com 8 atualmente. Em vez disso, o Partido Republicano, a direita tradicional, recuou para 58-65 cadeiras.

Le Pen: “Para nós, um resultado histórico”

“Conseguimos eleger um grupo muito forte de deputados para a Assembleia, que daqui por diante será mais patriótica. Será de longe o maior da história da nossa família política”, disse. Marine Le Pen disse calorosamente. Este resultado, disse, permite “preservar o país do regime de partido único”. E Le Pen acrescentou: “Faremos uma oposição resoluta, sem conluio, mas responsável”, porque “nosso único interesse é o da França”.

O secretário nacional do encontro, Jordan Bardella, também elogiou o que chama de “Tsunami” de sons para treiná-la.

desastre de macaron

Por outro lado, muitos eram leais a Macron Derrotado. Ministro da Saúde Brigitte Bourguignon, foi derrotado no 6º arrondissement de Pas-de-Calais, para terminar em segundo atrás de Christine Engrand, candidata do Rally Nacional. Então Bourguignon terá que deixar o governo. Ele também derrotou o presidente da Assembleia Nacional, Ricardo Ferrane líder do grupo En Marche no Parlamento, Christophe Castaner.

Em vez disso, o primeiro ministro francês conseguiu fazer isso acontecer Elizabeth Burnefoi eleito deputado com 52,46% dos votos contra o candidato Nupes-Lfi.

Posição complicada dos teares Macron, com lima É difícil para o Parlamento governar. A força mais “moderada” com a qual o governo pode negociar, a direita dos republicanos, deve ocupar entre 60 e 75 assentos, e pela primeira vez menos do que os da extrema-direita Le Pen.

O Eliseu estende a mão para os outros lados

“Nossa mão está estendida a todos que querem levar o país adiante.” A porta-voz do governo francês, Olivia Gregoire, disse após os resultados das eleições.

Mélenchon: A derrota de Macron está completa e não há maioria

“A derrota do partido do presidente Emmanuel Macron é completa e não há maioria.” Isso foi afirmado pelo líder da esquerda, Jean-Luc Melenchon, comentando os resultados das legislaturas francesas. “Nós não desistimos de nossa ambição de governar o país”, acrescentou.

Le Maire: O país não está longe, mas é preciso imaginação

A França não está imune à governança, mas é preciso “muita imaginação” para funcionar. Então, o ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire.

refrão

As aulas foram marcadas por altos índices de abstenção incentivados pela gratuidade. Na verdade, a participação está de volta em declínio na enquete. Aos 12 anos, ele marcou meio ponto percentual a mais que no domingo passado, na primeira rodada. Mas, de acordo com o Ministério do Interior, a taxa de participação às cinco da tarde foi de 38,11%, abaixo da mesma hora há 7 dias, quando registrou 39,42%. No entanto, a participação ainda é 3 pontos superior à mesma hora do dia do replay, há 5 anos.

Comentários na Itália

Salvini: resultado histórico de Le Pen, bom

“Resultado histórico nas eleições francesas para sua amiga Marine Le Pen, ela nunca elegeu tantos parlamentares: bom”. É assim que o secretário da Liga, Matteo Salvini, comenta no Facebook o resultado das eleições do Rally Nacional. “Estou feliz por Le Pen e pelos franceses. Falei sobre trabalhar na França tanto quanto na Lega na Itália. Enquanto outros falaram sobre sistemas extremos, convenci milhões de franceses da necessidade de mudança, colocando trabalho e família no centro. Como a liga faz mesmo que seja de É difícil neste governo com Pd e M5s falar sobre algumas questões como o imposto fixo “”, acrescentou Salvini ao Zona Bianca sobre Rete4.

Nápoles: o sistema deve sucumbir à lógica do relativismo

“Mesmo o sistema semipresidencial francês deve concordar com a lógica proporcional. Se as pesquisas forem confirmadas, Emmanuel Macron tem apenas uma maneira de confirmar a estrutura pró-europeia em seu novo estado: a aliança com os republicanos liderados por Valérie Brissis. En. Marche e os Novos Gaullistas ficariam com 302 cadeiras. Contra 238 populistas de esquerda e direita. A resposta eleitoral dá a Macron uma situação complicada. nomear de Gaulle Chirac como primeiro-ministro após a derrota dos socialistas nas eleições legislativas.O voto francês nos faz uma pergunta a nós italianos: quem acredita que existe um sistema eleitoral perfeito semeia uma ilusão. política e a imaginação dos homens para decidir pelo melhor”. Isso foi afirmado por Osvaldo Napoli, Vice-Ação.

Europa Verde: ‘Nupes vence, bom presságio para a Itália’

“Aguardando a confirmação oficial das eleições políticas na França, não podemos deixar de nos regozijar com o resultado das pesquisas de opinião que mostram que a coalizão Nupes, Nouvelle Union Populaire Ecologique et Social di Melenchon, conquistou de 170 a 190 assentos, dos quais 31 servirão. como o partido. Os Verdes de Elfo, que pela primeira vez na história da República Francesa poderão formar um grupo parlamentar. ”

Assim, em nota, os oradores nacionais participantes no Green Europe, Ângelo Bonelli e Eleonora Effie, que continua: “A opção de unir a esquerda com a frente ambiental, ambas preocupadas com questões de justiça social e justiça ambiental, parece muito feliz, superando a coalizão do presidente Macron. acordo com essas questões.” “O resultado do Nupes, que minou a ideia do voto benéfico, – concluíram Bonelli e Effie, pode ser uma inovação importante também a nível italiano para criar um campo ecológico, progressista e solidário que contrasta com a orientação do italiano monarcas que querem parar a transformação ecológica para proteger os interesses de grupos de pressão sobre os combustíveis fósseis.”