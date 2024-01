Mas o Catar é “bom” ou “ruim”? | Frederico Rampini

O Catar é bom? Diâmetro ruim? Esta questão preocupa muitos ocidentais – e mesmo alguns países do Médio Oriente – especialmente porque todos os caminhos parecem levar a Doha. particularmente Negociações para libertar reféns em Gaza e trocar prisioneiros entre Israel e Hamasou os fios de negociações ainda muito frágeis sobre o futuro do setor. No nosso país, o Catar geralmente tem uma reputação muito ruim. Associados aos escândalos da Copa do Mundo FIFA, denúncias de graves acidentes de trabalho, mortes em canteiros de obras e violações de direitos humanos contra migrantes contratados para construir instalações para o evento esportivo. então QatargateA investigação do poder judicial belga começou há pouco mais de um ano sobre subornos pagos a alguns membros do Parlamento Europeu. Finalmente descobrindo Durante muitos anos, o Qatar financiou generosamente o Hamas, cujos líderes políticos vivem em hotéis de luxo em Doha. esse A severidade italiana e ocidental em relação às ações do Qatar não é nada comparada com a hostilidade de alguns dos seus vizinhos. A Arábia Saudita e vários países de maioria sunita que partilham uma linha política que se tornou anti-jihadista nos últimos anos acusaram no passado o Qatar de… Cumplicidade e apoio às forças subversivas na região: Do Irão às várias milícias que os Aiatolás em Teerão armam e apoiam. Entre as acusações está o papel da televisão do Catar Al Jazeera, que os sauditas e outros consideram apoiar a Irmandade Muçulmana. Estas queixas conduziram a uma grave crise diplomática: de 2017 a 2021, o Qatar foi sujeito a um severo embargo por parte dos seus vizinhos. Doha teme até uma invasão militar liderada pela Arábia Saudita. Sob Erdogan, Türkiye agiu para defendê-la, enviando um contingente militar.

Então A reputação do Qatar como um Estado maligno não remonta aos dias de hoje e não se trata apenas de preconceito ocidental. no entanto Todos nós precisamos disso: Pelo seu gás natural, ou pelo seu papel como mediador com o Hamas. Um mocinho incompreendido ou um vilão indispensável? Bom mal entendido? Vilão indispensável?

A resposta está no meio. As categorias morais, ou a visão maniqueísta, não se enquadram bem na realidade geopolítica – e na história humana em geral. O Qatar é pequeno e tem um vizinho perigoso, o Irão, que deve ter em conta. O Qatar pertence àquela região fronteiriça entre o Islão sunita e o xiita, que está sempre exposta a guerras religiosas instigadas pelo regime fundamentalista de Teerão. Todos apostaram no papel contraditório de Doha, não apenas o Hamas, mas também o Ocidente, a América e Israel.

Estive em Doha recentemente. Chegar lá, entrar em um quarto de hotel, ligar a TV e sintonizar na rede Al Jazeera (que é censurada em alguns países vizinhos), é a maneira mais rápida de ter uma ideia do quanto o mundo árabe é bom. O grande Sul global está a sofrer com a tragédia de Gaza. Muito diferente do nosso país. Doha é um dos milagres do Golfo Pérsico. Há apenas alguns anos, o único arranha-céu que você podia ver era o arranha-céu do Hotel Sheraton. Hoje desapareceu, invisível e subdimensionado, escondido atrás de uma floresta de novos arranha-céus (alguns muito bonitos) que criam um horizonte que causaria inveja a Manhattan. Estilo Dubai, mas com uma vista para o mar mais incrível. O milagre final, a mutação ainda está fresca e jovem. READ Hungria, uma dura batalha com Bruxelas. Orbàn: "Ataque sem precedentes, não queremos lobistas LGBTQ em nossas escolas"

O Islã é mais visível do que em DubaiVocê vê muitas mulheres completamente veladas. O Islão, que não exige pessoas vindas do estrangeiro, coexiste com outros costumes. O número de verdadeiros catarianos é de apenas 350 mil, ou apenas 10% da população. A maior parte da força de trabalho é importada de outros países muçulmanos ou de minorias muçulmanas significativas: Índia, Paquistão, Bangladesh, Egipto. Quase todos os catarianos se conhecem, especialmente se pertencem à mesma tribo. As tribos indígenas são poucas.

Um milagre moderno: muitos dos que hoje estudaram na universidade (e talvez no estrangeiro) têm pais semianalfabetos e avós que não tinham electricidade em casa. para'Velha economia – antes da descoberta do petróleo e sobretudo do gás natural do qual o Qatar é hoje um dos maiores produtores do mundo – bem ilustrado no Museu Nacional: Baseava-se na rotação sazonal entre a profissão de colecionador de ostras e pérolas e a criação de ovelhas nos meses de inverno.. Hoje, além da sua riqueza em gás, Doha desafia Dubai no papel de hub, logística e plataforma financeira. A Qatar Airways busca competir com a Emirates para oferecer voos globais entre todos os continentes. É também candidato a atrair fluxos turísticos, através de viagens ao deserto e cruzeiros no Golfo. Atrai eventos esportivos, da Copa do Mundo à Fórmula 1, até investimentos em museus. A versão suave do Islão é permitida pelo facto de o clero nunca ter praticado o papel político típico de outros países como a Arábia e o Irão. Os imãs, recrutados no estrangeiro, recebem salários excessivos e obedecem às autoridades locais.

Restrições geográficas (e militares dos EUA) A monarquia em Doha justifica a sua política externa com restrições geográficas: esta península tem vista para o Golfo oposto ao Irão, com o qual partilha o mesmo campo de gás (mesmo que Teerão só tenha conseguido explorá-lo minimamente, devido ao atraso tecnológico em parte ligado às sanções). O Qatar considera-se obrigado a reconciliar-se com um vizinho tão pesado e poderoso. Entretanto, a península acolhe a maior base militar dos EUA em todo o Médio Oriente, um recurso essencial directamente dependente do CentCom, abreviatura de Comando Central localizado em Tampa, Florida. O Qatar assumiu o papel anteriormente ocupado pela Arábia Saudita, depois da presença blasfema e profanada de soldados norte-americanos nos territórios sob custódia de Meca e Medina se ter tornado um tema recorrente na jihad da Al-Qaeda. Ao acolher os militares dos EUA, o Qatar consolidou uma posição muito peculiar nesta parte do mundo. READ Você pagará 787,5 milhões de indenização - Corriere.it

Na Itália, o Catar foi notícia não apenas por causa da Copa do Mundo da FIFA e das violações dos direitos dos trabalhadores nesses canteiros de obras ou em nome da Qatarjet. Imediatamente após a invasão da Ucrânia e as sanções impostas a Putin, a nossa sede de gás natural levou-nos a fazer fila diante de muitos países ocidentais para exigir mais fornecimentos de Doha. Mesmo antes deste boom de exportações, os milaneses tinham descoberto a riqueza financeira do Qatar graças a investimentos em alguns dos arranha-céus mais visíveis no horizonte da nova cidade. Na Costa Esmeralda, a capital do Qatar desempenha hoje um papel que sugere comparações com outra potência islâmica que está na origem do seu desenvolvimento turístico (o Aga Khan).

A presença de líderes do Hamas, que os Estados Unidos e Israel toleram Quanto a A presença de líderes políticos do Hamas em Doha: Foi isso Conhecido, tolerado e até encorajado pela América e Israel Eles precisam de um lugar neutro para conversar com esta organização, não importa quão terrorista e sancionada ela seja. Os fluxos de financiamento do Qatar para Gaza (ou seja, para o Hamas em particular) foram aceites ou mesmo encorajados por Barack Obama e Benjamin Netanyahu durante mais de uma década.. Durante a administração Trump, os enviados dos EUA e dos Taliban também se reuniram em Doha para negociar os termos da retirada dos EUA e da NATO do Afeganistão. Se alguma vez existiu um lugar onde Satanás e a Água Benta pudessem se encontrar em terreno neutro, é este.

Ao visitá-la, certamente não terá a impressão de que Doha é um lugar perigoso, perturbador ou misterioso. Pelo contrário: ordem, limpeza, bem-estar, eficiência, segurança, disciplina. Neste sentido, um embaixador ocidental descreveu-me o desejo do Qatar de ser a Suíça do Médio Oriente. Todos têm acesso lá, todos têm espaço, até as forças mais extremas e radicais: desde que não causem danos no seu território. O Hamas pode semear o terror noutros lugares, mas se quiser angariar imediatamente os seus milhares de milhões de Doha, deve tratá-la como uma zona franca, onde nem sequer se atreve a permanecer numa área restrita. READ A "arma secreta" de Erdogan: é assim que ele pode liberar a frota

O Qatar pagou o preço pela sua política externa de pirataria, mas não a mudou, e o seu papel como a Suíça do Golfo foi agora ampliado pela guerra em Gaza. N mudou a fonte Al Jazeera. Apesar de muitas críticas e protestos… Esta TV continua a fornecer informações tão abrangentes e profissionais quanto imparciais. A partir de Gaza existe uma área quase exclusivamente para publicações do Hamas. Os jornalistas da Al Jazeera, alguns dos quais pagaram com a vida pelo perigo da sua missão, são excelentes e tendenciosos. Os programas noticiosos da Al Jazeera são um bombardeamento constante de imagens unilaterais: as vítimas são palestinianas, os algozes são israelitas. É informação de qualidade e lavagem cerebral. Uma grande parte do mundo árabe e islâmico – com excepção dos países que bloqueiam a Al Jazeera – tem esta fonte de notícias, e não conhece nenhuma outra fonte.

O Ocidente observa do Catar O gestor de um fundo soberano do Catar que investiu em arranha-céus em Milão e na Costa Smeralda concordou em me encontrar em um shopping de luxo: feito exclusivamente de mármore branco de Carrara, parece uma réplica da Galleria Vittorio Emanuele de Milão, e na entrada é um showroom da McLaren. Local frequentado pela classe média alta, mas as mulheres estão quase todas com véus pesados ​​e vestidas de preto, algumas usando a versão completa que deixa apenas uma fenda exposta para os olhos. Ele e sua esposa viveram e estudaram na América e na Europa. Ela é pesquisadora em biogenética, mas usa roupas tradicionais e cobre a cabeça. Eles são muito gentis, amigáveis, falam inglês bem e temos muitas coisas em comum: eles viajaram pelo mundo, estão em casa em Nova York e Londres, e assistimos aos mesmos filmes e séries de TV. Em alguns aspectos eles fazem parte do nosso mundo, em outros são distantes e irredutíveis. Quando eu pergunto a ele Ele é um árbitro da política externa americana e europeia no Médio Oriente e não hesita em rejeitá-la como: inconstante, vacilante e pouco fiável.. Outra forma de o dizer é, como vemos no Qatar, os nossos padrões morais sobre se um país é bom ou mau recebem pouca atenção ou parecem irrealistas.