“O Irã está pronto para lançar drones e mísseis sobre Israel”, apelo de Biden: “Sem ataques” – Asharq Al-Awsat

Um ataque massivo com 100 drones e dezenas de mísseis do Irão em território israelita contra alvos militares e governamentais. Este é o cenário para as próximas 24/48 horas que aguarda o país, segundo fontes norte-americanas, face à ameaça iraniana, que a própria Casa Branca descreve como “ainda presente, real e credível”. Mesmo que “os Estados Unidos façam tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar os israelitas a defenderem-se”, o Estado judeu – após o assassinato de um general Pasdaran em Damasco – assiste a horas de detenção, mascaradas por uma rotina quase normal como é costume do país em estas circunstâncias. Joe Biden implorou ao Irã para não atacar Israel depois de alertar que havia risco de um ataque em breve.

ANSA ANSA Tajani está em contato com embaixadas do Oriente Médio – Notícias – Ansa.it Farnesina confirma apelo para não viajar para a região (ANSA)

ANSA ANSA O pesadelo do Irã para Israel. Temores por reféns em Gaza – Notícias – Ansa.it Wall Street Journal: “A maioria dos reféns em Gaza temia estar morto.” A Lufthansa interrompe seus voos para Teerã e o Comando Central segue para Tel Aviv. Os gestores da ONU devem fazer mais por Israel no que diz respeito à ajuda a Gaza. Esta noite, Israel reunir-se-á com o seu gabinete de guerra para analisar o progresso das negociações no Cairo e a situação com o Irão. Exército israelense: terrorista Nasser e financiador do Hamas mortos em Rafah (ANSA)

Entretanto, um número crescente de países em todo o mundo aconselha os seus cidadãos a não viajarem para a região, enquanto os Estados Unidos anunciaram que enviarão reforços para a região, incluindo o porta-aviões Eisenhower, que – segundo a imprensa israelita – irá siga em direção ao norte do Mar Vermelho. A decisão do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de realizar uma reunião de “avaliação de segurança” algumas horas antes do início do seu período sabático dá uma sensação de emergência. Em torno da mesma mesa estavam o ministro da Defesa, Yoav Gallant, o ministro da Defesa, Benny Gantz, e comandantes militares, começando pelo chefe do Estado-Maior, Herzi Halevy.

ANSA ANSA Wafa, “Dois palestinos mortos por Israel na Cisjordânia” – Asharq Al-Awsat – Ansa.it Dois palestinianos foram mortos durante confrontos com o exército israelita no campo de refugiados de Al-Faraa em Tubas (perto de Nablus), na Cisjordânia. (lidar)

E embora o Papa Francisco faça outro apelo à paz – “Deus é paz e quer a paz. E quem acredita nele só pode rejeitar a guerra, que não resolve, mas antes aumenta os conflitos”, disse ele na sua mensagem no final do Ramadão – é outro apelo. Um sinal de tensão é a presença do chefe do Centro de Comando Americano (Centcom), Michael Corella, em Israel. Segundo fontes americanas citadas pela CBS, o ataque poderá consistir no lançamento em grande escala de mais de 100 drones e dezenas de mísseis. Uma estratégia – explicou – que se concentra num grande número de lançamentos para superar as defesas aéreas israelenses. Mas as mesmas fontes não excluíram que Teerão, sob pressão internacional e avisos claros de Israel e dos Estados Unidos, optaria por realizar uma operação em menor escala para evitar uma escalada dramática. Gallant alertou após uma conversa telefônica – a segunda em poucos dias – com seu homólogo americano Lloyd Austin que “qualquer ataque direto do Irã levará a uma resposta apropriada de Israel”.

Ao se encontrar com Kurella, ele acrescentou: “Nossos inimigos acreditam que podem separar Israel e os Estados Unidos, mas o oposto é verdadeiro: eles nos unem e fortalecem nossas relações. Estamos lado a lado. Tenho certeza de que o mundo vê o verdadeira face de Israel.” Irã.” O Chefe do Estado-Maior, Herzi Halevy, alertou que o exército israelense “está preparado para qualquer cenário para atacar e se defender contra qualquer ameaça”. caíram em áreas abertas. O chefe do Estado-Maior acrescentou ao exército israelense: “Estamos monitorando de perto o que está acontecendo no Irã e em várias regiões em coordenação com os Estados Unidos”, referindo-se ao Hamas, ao Hezbollah, às milícias sírias e aos Houthis. Entretanto, apelos à redução da escalada chegam de Paris a Berlim, e de Washington a Londres, mas chegam… Também aconselha os seus cidadãos a não viajarem para Israel ou para a região, enquanto a Lufthansa prorrogou a suspensão de voos para Teerão até Na próxima quinta-feira. Também esteve no terreno o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, que fez um forte apelo à moderação ao falar ao telefone com o seu homólogo iraniano, Hossein Amir Amdoulian. Ele sublinhou que o medo é um conflito “mais amplo e mais perigoso”. No 189º dia de guerra, as negociações no Cairo para uma trégua permanecem completamente num impasse, com o Hamas “desinteressado em futuras discussões sobre o acordo até que sejam feitos progressos nas suas exigências”. Entretanto, os ataques continuam na Faixa, com a Agência Palestiniana Wafa a relatar que “mais de 29 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas num ataque aéreo à casa da família em Tatabibi, Cidade de Gaza”. O exército israelita anunciou posteriormente que tinha matado dois membros do Hamas em Jabalia, a norte da Faixa de Gaza, um dos quais era Radwan Muhammad Abdullah Radwan, “responsável pelas operações de segurança interna na região de Jabalia”. A Cisjordânia também testemunhou uma elevada tensão depois de três palestinianos terem sido mortos em confrontos com o exército israelita, dois dos quais eram do Hamas. A terceira está ligada – segundo Wafa – a “um ataque aos colonos” após o desaparecimento de um menino israelita na Cisjordânia, que, segundo a polícia, teme-se que tenha sido raptado ou morto.

Paris e Berlim desaconselham viagens ao Médio Oriente



Os franceses “absterem-se” de viajar para o Irão, Israel, Líbano e territórios palestinianos: é o que diz o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, citado hoje pela Agence France-Presse. O Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão também pediu aos seus cidadãos que evitem viajar para o Irão, Israel , Líbano e Palestina, isto foi afirmado pelo porta-voz do ministério numa conferência de imprensa em Berlim. O site do ministério lê o pedido para que os cidadãos alemães no Irã deixem o país.

Ele acrescentou: “A situação no Irã é muito tensa e estamos observando o que está acontecendo com apreensão e trabalhando para impedir a escalada”. A afirmação foi feita por um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão durante uma conferência de imprensa em Berlim, recordando a conversa que teve lugar ontem entre a ministra dos Negócios Estrangeiros, Annalena Baerbock, e o seu homólogo iraniano.

Em resposta a uma pergunta sobre as declarações de Israel que anunciava que responderia a quaisquer ataques: “Não comento declarações individuais”. Ele acrescentou: “É claro que queremos evitar um cenário em que o Irão ataque os interesses militares israelitas e haja retaliação”.

Entretanto, muitos pais em Israel cancelaram a inscrição dos seus filhos em viagens de organizações juvenis durante o próximo feriado da Páscoa. Ynet relatou isso, ligando a decisão aos temores da resposta do Irã ao seu assassinato

General Pasdaran em ataque a Damasco, atribuído a Israel.

Reprodução © Direitos Autorais ANSA