Kiev corre o risco de ser demitida pelos russos – Corriere.it

Segundo a CNN, o presidente dos EUA havia alertado o chefe de Estado ucraniano sobre o perigo iminente de um ataque das forças de Moscou.

A tensão no eixo Washington-Moscou-Kiev ainda é muito alta Após as tentativas frustradas de diálogo entre a diplomacia das duas superpotências

. “Ainda vemos, mesmo nas últimas vinte e quatro horas, Maior implantação de forças de combate implantadas pelos russosmais uma vez, na parte ocidental do seu país e na Bielorrússia, perto da fronteira com a Ucrânia O porta-voz do Pentágono John Kirby, no entanto, especifique que a linha não está “marcada”. O Pentágono também anunciou que algumas unidades foram colocadas em alerta máximo para eventualmente serem enviadas para a Europa Oriental no caso de invasão da Ucrânia pela Rússia. para um total de 8.500 homens. Estes incluem elementos da 82ª Divisão Aerotransportada e do 18º Corpo Aerotransportado, ambos baseados em Fort Bragg, Carolina do Norte. Depois, há elementos da 101ª Divisão Aerotransportada de Fort Campbell, Kentucky, e elementos da 4ª Divisão de Infantaria de Fort Carson, Colorado. Também participam a Base Aérea Davis-Monthan, Arizona, Fort Hood, Texas, Base Aérea Lewis McCord, Washington, Fort Polk, Louisiana, Base Aérea Robins, Geórgia, Fort Stewart, Geórgia, Base Aérea Wright-Patterson e Ohio. As unidades mobilizadas incluem formações de apoio médico, aéreo, logístico e de combate. A maioria das forças alertadas são da Força de Reação Rápida da OTAN.