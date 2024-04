Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Os Estados Unidos testemunharam a transferência de bens militares pelo Irão. “A ameaça é clara e credível.”

• É o 184º dia de guerra: 33.634 mortos em Gaza e 75.933 feridos desde 7 de Outubro.

• Conselho de Segurança das Nações Unidas: Israel está a fazer mais por Gaza.

• Os Estados Unidos: “Um ataque iminente do Irão a Israel.”

• Wall Street Journal: Teme-se que a maioria dos reféns em Gaza estejam mortos.

06h54 – Apenas uma minoria de israelenses acredita em um governo que durará até 2026

De acordo com uma sondagem do Instituto de Democracia de Israel, apenas uma minoria de israelitas – 36% de judeus e 38% de árabes – em todo o espectro político espera que o actual governo continue até ao final do seu mandato em 2026. Sondagem judaica de direita os entrevistados são os mais propensos a esperar um mandato completo, mas mesmo neste subgrupo esta opinião é minoritária (44% dos entrevistados). Entre os judeus de centro, 24% esperam que o governo continue, enquanto entre os judeus de esquerda apenas 19%.

06h35 – Um funcionário da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional morreu em Jaffa, e a agência não forneceu detalhes

Um funcionário da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) morreu ontem na cidade costeira israelense de Jaffa. A agência dos EUA anunciou isto num breve memorando, especificando que o homem era funcionário da missão da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. A agência não forneceu detalhes sobre as circunstâncias da morte, nacionalidade e identidade da vítima.

05h31 – Biden pede a Israel que realize consultas antes de lançar futuros ataques ao Irã

A administração do Presidente dos EUA, Joe Biden, pediu ao governo israelita que avisasse com antecedência suficiente e conduzisse consultas preliminares antes de lançar futuros ataques contra alvos iranianos de alto nível, como o ataque de 1 de Abril contra o consulado iraniano em Damasco. Isto foi relatado pelo Jerusalem Post, citando autoridades americanas e israelenses. Perante a possível retaliação iraniana contra Israel, as fontes citadas pelo jornal acrescentam que as forças americanas na região tentarão interceptar todos os mísseis e drones lançados contra o território israelita, mas ao mesmo tempo Washington manifestou a sua preocupação com o perigo de uma escalada regional que ameaçaria a segurança do exército americano. READ "Sentiremos saudades" - Libero Quotidiano

05h28 – O exército israelense realiza inspeções na Cisjordânia

As operações militares israelenses têm ocorrido na Cisjordânia desde ontem à noite. Isto foi relatado pela mídia palestina, citando o Jerusalem Post. Soldados das FDI estão participando de buscas domiciliares no campo de Al-Arroub, no norte de Hebron, e em Qalqilya. (AGI) Banco da Reserva Federal 130514, 24 de abril

04h55 – Pelo menos dez mortos no ataque israelense à Faixa de Gaza

Pelo menos 10 civis foram martirizados e dezenas ficaram feridos como resultado do bombardeio israelense que atingiu várias áreas da Faixa de Gaza na sexta-feira. Isto foi relatado pela Agência Palestina Wafa. As forças de ocupação israelitas lançaram um ataque a uma casa da família Al-Assi na cidade de Zarqa, no centro da Faixa de Gaza, matando pelo menos cinco civis e ferindo outros 30. Dois outros cidadãos foram martirizados num bombardeamento israelita a norte do cidade do campo de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza. Fontes médicas disseram que vários civis, a maioria deles crianças e mulheres, foram mortos e outros ficaram feridos após um ataque em Beit Hanoun. Mais tarde, tanques e veículos militares israelitas invadiram uma casa da família Abu Sameh, na rotunda de Mekki, no campo de Al-Maghazi, no sector central.

04h21 – CNN, de fontes americanas: O Irã armou pelo menos 100 mísseis

Os Estados Unidos testemunharam um aumento nos movimentos militares dentro do Irão antes de um possível ataque a Israel. A CNN informou isso, citando fontes da administração dos EUA. Os Estados Unidos relatam que pelo menos cem mísseis de trajetória variável já estão armados. Os iranianos querem vingança pelo ataque lançado por Israel à sua embaixada em Damasco há duas semanas, que levou, entre outras coisas, ao assassinato de dois altos representantes do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. O alvo dos ataques serão “alvos múltiplos dentro de Israel” e o perigo é o possível envolvimento de “aliados de Teerã” na operação. READ Últimas notícias do vírus Corona. Alemanha, dois terços dos alemães apóiam a vacinação obrigatória

03h56 – É possível que os aliados de Teerã também estivessem envolvidos no ataque

Os Estados Unidos esperam que o Irão realize “ataques contra múltiplos alvos dentro de Israel” e que “os aliados de Teerão possam participar” na operação. Um alto funcionário do governo Biden e uma fonte próxima da inteligência dos EUA relataram isso à CNN.

03h43 – De acordo com a inteligência dos EUA, “a ameaça é muito clara e credível”.

Autoridades dos EUA disseram à CNN que tal ataque poderia acontecer dentro de uma semana. Segundo fontes próximas da inteligência, os Estados Unidos observaram movimentos de meios militares no Irão, incluindo drones e mísseis de cruzeiro, indicando o risco de um ataque a alvos israelitas a partir do seu território. Uma fonte – citada pela rádio – informou que os Estados Unidos notaram que o Irão está a preparar pelo menos 100 mísseis de cruzeiro. Não está claro se o Irão está a preparar-se para atacar a partir do seu território como parte de um ataque inicial, ou se está a agir para tentar dissuadir Israel ou os Estados Unidos de lançar um possível contra-ataque no seu território. “A ameaça é muito clara e credível”, disse uma fonte. Eles lançaram as bases para a realização do ataque agora. Eles estão apenas esperando o momento certo.” Biden conversou com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sobre a ameaça de um ataque iraniano durante um telefonema na semana passada. Um ataque direto a Israel pelo Irã é um dos piores cenários que o governo Biden pode enfrentar. está se preparando, porque levaria a uma rápida escalada da já terrível situação no Oriente Médio. Tal ataque poderia transformar a guerra entre Israel e o Hamas em um conflito regional mais amplo, algo que Biden há muito procura evitar. Biden tem recebido briefings várias vezes ao dia sobre a situação, disse Kirby na sexta-feira. Em “contatos contínuos” com seus homólogos israelenses sobre esta questão, estão em andamento medidas para garantir a capacidade de defesa de Israel. Enquanto isso, o secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, manteve conversas telefônicas com seu. Colegas egípcios e jordanianos. READ A quarta onda de Covid na Europa e nos Estados Unidos, por que as infecções continuam a aumentar? - Corriere.it

03h40 – Biden: “Minha expectativa é que o ataque iraniano aconteça em breve.”

O Irã atacará Israel “mais cedo ou mais tarde”. Joe Biden deu o alarme numa conferência de imprensa na Casa Branca. O Presidente dos Estados Unidos respondeu dizendo: “Não quero aprofundar informações confidenciais, mas espero que isso aconteça em breve”. Aos que lhe perguntaram sobre a sua mensagem ao Irão neste momento, Biden respondeu: “Não faça isso”. “Estamos comprometidos em defender Israel. Apoiaremos Israel e ajudaremos a defendê-lo, e o Irão não terá sucesso.”

Os Estados Unidos tentarão interceptar quaisquer armas disparadas contra Israel, se possível, disseram duas autoridades norte-americanas à CNN.Os Estados Unidos não esperam que o Irão ou os seus representantes ataquem as forças dos EUA como parte da sua retaliação, mas estão a transferir recursos para todas as possibilidades. “Seria imprudente não examinar a nossa posição na região para garantir que estamos devidamente preparados”, disse Kirby.

03h30 – Inteligência dos EUA: O Irã está reposicionando mísseis e drones em seu território